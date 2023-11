Ko si vzamejo pravico, da tepejo ljudi (Suzy)

Recimo ji Sanja. Imela sem dogovorjen termin za srečanje, ko mi je tik pred zdajci odpovedala. Takoj sem zaslutila, da nekaj ni v redu, da je v ozadju nekaj drugega kot slabo počutje. »Kaj se dogaja? Ali te je spet tepel?« Nastala je tišina. Dejala sem samo: »Pridem.« Sanja je delovna punca. Prihaja iz Bosne, od koder je ušla nasilju, ker je mislila, da ga v Sloveniji ni. Vedno ima pri sebi v torbici majhen nož in solzivec. Tu je sedaj že 15 let. Sama vzgaja tretjega otroka, dela v podjetju, ima še svojo popoldansko dejavnost, da lahko preživi. Navzven je simpatična, urejena, stara 37 let. La...