Neptun po navadi prikriva oz. razkriva stvari, zato lahko povsod, kjer se pojavi, sproži ognjeni odziv. Odločitve, ki se bodo sprejemale v naslednjem tednu, pa bodo marsikoga šokirale in razjezile na globalni in tudi osebni ravni. Največji izziv, ki ga imamo na osebni ravni, je prevzeti odgovornost zase. V nov teden bomo vkorakali z mlajem, ki bo 12. aprila v ovnu. Ker je to prvo znamenje zodiaka, ki predstavlja vstop v novo astrološko leto, prinaša močno energijo za manifestacijo in nove začetke. Pred nami se odpira teden za določanje namere, ustvarjanje vizualne podobe, ki vam bo pomagala p...