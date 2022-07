Ko se srečata Ljubica in Amazonka

Saj veste, vedno je bolje, da stvari izplavajo na odprto, saj vam to pomaga, da natančno veste, kje ste. Na kolektivni ravni lahko njuna združitev opozori na zdravstvene težave žensk in neenakosti med spoloma. Črna luna Lilit predstavlja pozabljene moči ženske, pa tudi spolne moči, zdravljenja, preobrazbe in psihične energije. Je arhetip Amazonke, prvinske ženske. Venera pa je arhetipska ljubica, ki kaže na naše vrednote in odnose vseh vrst. To je planet, ki asociira na hrepenenje in strast. Pravijo, da vas bo Lilit nekega dne poklicala. Prišla bo v vaših sanjah, v viziji ali našla način, da...