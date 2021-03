Ko se na pol delijo milijarde in milijoni

Jeff Bezos in MacKenzie Scott: 31 milijad evrov Prvo mesto na lestvici najdražjih ločitev nedvomno pripada Jeffu Bezosu in MacKenzie Scott , ki sta predlani javnost šokirala z novico, da se po 25 letih zakona razhajata. MacKenzie, ki je Jeffu stala ob strani vse od nastanka mega uspešnega spletnega trgovskega podjetja, je ob slovesu dobila dobrih 31 milijard evrov.

Mel Gibson in Robyn Moore: 349 milijonov evrov Ločitev Mela Gibsona in Robyn Moore iz leta 2006 še vedno velja za najdražjo v hollywoodski zgodovini, v vseh teh letih ju ni prekosil noben drug par. Medicinska sestra, ki jo je spoznal, ko še ni bil slaven, mu je v zakonu rodila sedem otrok – eno hčerko in šest sinov. Ločila sta se po 26 letih, povod za razhod pa naj bi bila pijana vožnja, zaradi katere so Gibsona aretirali policisti.

Rupert Murdoch in Anna Torry: 1,4 milijarde evrov

Medijski mogul in Trumpov podpornik Rupert Murdoch se je ločil že trikrat, največ pa ga je stala ločitev od druge žene, novinarke Anne Torry. Par si je večno zvestobo obljubil 1967., v zakonu so se jima rodili trije otroci, skupaj pa sta ostala kar 31 let. Ločitev, ki je stopila v veljavo 1999., je bila sporazumna, oba pa sta se po njej tudi hitro – on po 17 dneh, ona po pol leta – poročila z novima partnerjema. Anna naj bi od moža odkorakala bogatejša za 1,4 milijarde evrov.