Pri 21 letih je namreč kot študent gledališke igre med počitnicami na čezoceanski ladji opravljal vzdrževalna dela. Strgala se je vrv in Lotos je neopazno padel v neizprosni Atlantik. Skoraj 65 kilometrov stran od najbližje obale Sierre Leone je tako štiri ure plaval med življenjem in smrtjo. O svoji izkušnji in upanju pripoveduje v predstavi Človek v morju. Zgodbo je moral dati iz sebe, pravi, k temu ga je spodbudil današnji čas. »Mogoče sem tudi jaz moral odvezati to ladjo iz duše in ji pustiti, da gre svojo pot. A nočem teh stanj zapakirati in prodajati kot navodila za življenje.« &nbs...