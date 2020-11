Ko mama postane učiteljica

Pogrešajo jo od torka. Kam je izginila Mojca Cajnko (39)?

Svojci že od torka pogrešajo 39-letno Mojco Cajnko iz Ljubljane. Pogrešana je vitke postave, visoka okoli 160 centimetrov, nosi očala s črnim okvirjem in ima svetle daljše lase. Oblečena je bila v zeleno enodelno obleko, dolžine do gležnjev, z dolgimi rokavi in obuta v čevlje črne barve, segajoče do gležnjev, poroča PU Ljubljana. Ker je do zdaj niso našli, prosijo javnost za