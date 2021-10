Ko je tančica med svetom živih in mrtvih najtanjša

Kelti so bili zelo povezani s tradicijo in naravnimi ciklusi. Novo leto so praznovali 1. novembra, saj je bil dan, ki je predstavljal konec poletja in jesenskih opravil, kot sta žetev in trgatev. Začel se je čas dolgih, hladnih in temnih noči ter zime, kar je bilo povezano s smrtjo. Kelti so verjeli, da je meja med življenjem in smrtjo v noči pred novim letom zelo tanka. young priestess holds a secret rite of sacrifice, is alone in the autumn forest on a large glade. the escaped queen wore a blue velvet cloak-dress with wide sleeves. magnificent amazing art photo. V ta namen so dan prej, 31...