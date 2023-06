Ko je snemanje en sam žur (Suzy)

Žan Serčič se lahko pohvali, da je njegov valentinov hit Pusti mi spomin ena od treh doslej najbolj predvajanih pesmi v letu 2023. A ker je pred vrati poletje, je dvignil prestavo in izdal malo bolj poskočno Pijan od ljubezni. Video zanjo so snemali v Brdih, izbrani oboževalci pa so res prišli na svoj račun: »Med več sto prijavljenimi statisti smo izbrali 40 punc in fantov, jih posedli na avtobus, ko so mislili, da je pred njimi dolgočasna pot, pa smo se jim pridružili še mi s Šakali. Seveda je bilo vzdušje odlično. Ker je snemanje na posestvu Štekar teklo kot po maslu, smo zaključili celo nekoliko prej, kot smo načrtovali, zato smo si naredili še zabavo. To je bila zagotovo odlična izkušnja za vse, saj smo se ves dan družili ob bazenu in na koncu so dobili še intimni koncert,« strne vtise Žan, ki ob nastopanju na velikih odrih še vedno občuduje take male spontane zgodbe. Razmišlja le, s čim bo izbrane oboževalce presenetil naslednjič, saj je tokrat letvico postavil zelo visoko.