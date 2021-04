Knjige za najstnike

J. K. Rowling je rekorderka po številu prodanih knjig mladinske zbirke.

Pisateljica svobodomiselne Pike Nogavičke (1945) je dolgo iskala založnika.

Vid Pečjak po 60 letih še vedno podžiga domišljijo z zgodbo o marsovčkih, ki obožujejo marmelado.

Repki Igorja Sakside in Roka Terkaja so med najbolj prodajanimi mladinskimi knjigami 2020.

V Mi, otroci s postaje Zoo (1978) najstntiška narkomanka Christianne F. svojo izkušnjo pove iz prve roke.

Biblija vsakega najstnika: Skriti dnevnik Jadrana Krta (1989) Sue Townsend

Še posebno dekleta rada berejo knjige o Anici Dese Muck.

Rojstni dan danskega pravljičarja, 2. april, je tudi mednarodni dan knjig za otroke in mladino. Prav zanje je namreč branje še posebej pomembno, saj jim širi obzorja in ustvarja razgledane in bistre ljudi. Zato smo se tokrat spomnili nekaterih kultnih mladinskih knjig, ki že desetletja razvnemajo domišljijo, nas učijo življenjskih modrosti in ne nazadnje zabavajo mlado populacijo.Začenši pri Piki Nogavički, ki je pisateljiciskoraj ne bi uspelo izdati, saj so v njeni domovini, na Švedskem, menili, da bo uporniška junakinja slabo vplivala na otroke. Številne generacije je zaznamovala očarljiva zgodba o Drejčku in treh marsovčkih iz leta 1961 izpod peresa– knjiga je na knjižnični lestvici od 2016. do danes na tretjem mestu najpogosteje izposojenih.Ena od knjig, v katero se zaljubi vsaka generacija mladih, je Mali princ, literarna mojstrovina, ki poetično pripoveduje o tem, kaj v življenju resnično šteje. Največji svetovni hit pa ostajajo knjige o Harryju Potterju (1997–2016), prodane v več kot 500 milijonih izvodov.