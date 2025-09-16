  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnine
    Naročila
    Suzy

    Knjiga Emme Heming Willis: odkritje bolezni je pojasnilo marsikaj (Suzy)

    V delu se spominja časov, ko je odnos z možem zaradi njegovega zdravja postajal nenavaden.
    Emma Heming Willis je z Brucem poročena od leta 2009.

    Emma Heming Willis je z Brucem poročena od leta 2009.

    Skupaj imata dve hčerki: 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. Emma priznava, da se ji trenutno zdi strašljiva misel, da živi kot samohranilka.

    Skupaj imata dve hčerki: 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. Emma priznava, da se ji trenutno zdi strašljiva misel, da živi kot samohranilka.

    V skrb zanj so aktivno vključene tudi njegova bivša žena Demi Moore z njunimi tremi odraslimi hčerkami.

    V skrb zanj so aktivno vključene tudi njegova bivša žena Demi Moore z njunimi tremi odraslimi hčerkami.

    Februarja 2023 je družina Brucea Willisa razkrila, da se je diagnoza afazije iz leta 2022 razvila v frontotemporalno demenco, izkušnje z boleznijo Emma opisuje v svoji knjigi.

    Februarja 2023 je družina Brucea Willisa razkrila, da se je diagnoza afazije iz leta 2022 razvila v frontotemporalno demenco, izkušnje z boleznijo Emma opisuje v svoji knjigi.

    Emma Heming Willis je z Brucem poročena od leta 2009.
    Skupaj imata dve hčerki: 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. Emma priznava, da se ji trenutno zdi strašljiva misel, da živi kot samohranilka.
    V skrb zanj so aktivno vključene tudi njegova bivša žena Demi Moore z njunimi tremi odraslimi hčerkami.
    Februarja 2023 je družina Brucea Willisa razkrila, da se je diagnoza afazije iz leta 2022 razvila v frontotemporalno demenco, izkušnje z boleznijo Emma opisuje v svoji knjigi.
    M. F., FOTO: Profimedia
     16. 9. 2025 | 21:00
    A+A-

    Ko so Bruceu Willisu odkrili frontotemporalno demenco, je njegova žena Emma Heming Willis iz ordinacije odšla le z brošuro in občutkom groze. Res je končno razumela, kaj je v ozadju moževega obnašanja, a ni vedela, kako naprej.

    »Zdelo se mi je, da se to dogaja samo nam,« je povedala za revijo People in dodala: »Nato sem spoznala, da bi bilo dobro širiti zavedanje, da bi ljudje prej obiskali zdravnika in dobili diagnozo.« Na podlagi svoje izkušnje in po pogovorih s strokovnjaki je izdala knjigo Nepričakovano potovanje, priročnik za vse, ki se – tako kot ona – nenadoma znajdejo v vlogi oskrbovalca ljubljene osebe: »To je knjiga, ki bi si jo želela prejeti na dan, ko smo izvedeli diagnozo.«

    Skupaj imata dve hčerki: 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. Emma priznava, da se ji trenutno zdi strašljiva misel, da živi kot samohranilka.
    Skupaj imata dve hčerki: 13-letno Mabel in 11-letno Evelyn. Emma priznava, da se ji trenutno zdi strašljiva misel, da živi kot samohranilka.
    V skrb zanj so aktivno vključene tudi njegova bivša žena Demi Moore z njunimi tremi odraslimi hčerkami.
    V skrb zanj so aktivno vključene tudi njegova bivša žena Demi Moore z njunimi tremi odraslimi hčerkami.

    V delu se spominja časov, ko je odnos z možem zaradi njegovega zdravja postajal nenavaden. »Pogovore sem si zapomnila drugače kot on, med nama je bilo vedno več nesporazumov. Včasih sem se vprašala, ali se pretvarja ali jaz izgubljam razum. Ta sprva subtilen razkorak se je pojavljal vedno pogosteje. Počasi mi je začelo zmanjkovati potrpljenja. Pogosto me je jezil, a sem vedela, da mu ni nič pomembnejše od mene in najine družine, zato mi je bilo njegovo vedenje čudno,« piše, čeprav je v podkastu Oprah Winfrey priznala, da je na trenutke razmišljala tudi o ločitvi.

    Odkritje bolezni je pojasnilo marsikaj

    Odkritje bolezni je pojasnilo marsikaj, hkrati pa odprlo vprašanja o prihodnosti ter ob napredujočem stanju prinašalo vedno več izzivov. Emma se je zato odločila, da bolnega moža preseli v nov dom, in bila deležna kritik, češ da ga ločuje od otrok in se ga hoče znebiti.

    Februarja 2023 je družina Brucea Willisa razkrila, da se je diagnoza afazije iz leta 2022 razvila v frontotemporalno demenco, izkušnje z boleznijo Emma opisuje v svoji knjigi.
    Februarja 2023 je družina Brucea Willisa razkrila, da se je diagnoza afazije iz leta 2022 razvila v frontotemporalno demenco, izkušnje z boleznijo Emma opisuje v svoji knjigi.

    »Imava dve deklici in pomembno je, da imata dom, ki podpira njune potrebe, prav tako kot ima on prostor, ki podpira njegove,« se je odzvala na kritike. Javno jo je podprla tudi igralčeva bivša žena Demi Moore. »Močno sočustvujem z Emmo, na njena ramena je padlo ogromno breme. Nihče si ni mogel predstavljati, kam bo to peljalo. Resnično mislim, da opravlja izjemno delo. Zelo je predana iskanju prave poti,« je povedala.

     

    Več iz teme

    Emma Heming WillisbolezenBruce WillisdružinaHollywoodSuzyknjiga
    ZADNJE NOVICE
    21:58
    Bulvar  |  Domači trači
    JAPAJADE ŠOV

    Ekipa Japajade šova tokrat išče naj kmetico (FOTO)

    Tudi v novi sezoni bo veliko nastopov in svežih viž. Kmeticam bosta delala družbo stand up komika.
    Mojca Marot16. 9. 2025 | 21:58
    21:34
    Kronika  |  Doma
    TATVINA

    Na območju Lenta v Mariboru ukradli motor, lastnik oškodovan za okoli tisoč evrov

    Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo.
    16. 9. 2025 | 21:34
    21:33
    Novice  |  Svet
    SMRTNA KAZEN

    Brez milosti! Za morilca Charlieja Kirka bo tožilec zahteval takšno kazen

    Preiskovalci so na puški, ki jo je Tyler Robinson kasneje odvrgel, našli njegove prstne odtise in sledi DNK.
    16. 9. 2025 | 21:33
    21:15
    Ona  |  Izlet
    LEPOTE SLOVENIJE

    Ideja za izlet: Mirna in pohlevna sredi neskončnih gozdov (FOTO)

    A reka Ribnica lahko tudi spremeni svojo naravo; najbolje si jo ogledamo kar iz plovila, ko se vije po ravnini v velikih vijugah.
    16. 9. 2025 | 21:15
    21:12
    Šport  |  Timeout
    SLOVO

    Legendarni nogometni kapetan umrl med tekmo, zdravniki ga oživljali več kot uro, a brez uspeha

    Dejan Milovanović je s Crveno zvezdo med letoma 2001 in 2008 osvojil tri naslove državnega prvaka in štiri pokalne lovorike.
    16. 9. 2025 | 21:12
    21:00
    Suzy
    KNJIGA

    Knjiga Emme Heming Willis: odkritje bolezni je pojasnilo marsikaj (Suzy)

    V delu se spominja časov, ko je odnos z možem zaradi njegovega zdravja postajal nenavaden.
    16. 9. 2025 | 21:00

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    Bulvar  |  Domači trači
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Avtomobilizem

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Slovenske novice10. 9. 2025 | 13:56
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    Promo
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    INTERVJU

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    8. 9. 2025 | 09:09
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki