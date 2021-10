Kmalu bo voditeljica osrednjih poročil

Kolo, tek, fitnes, kakšen tenis, malo hoje v hrib si rada privošči.

Katarina je naredila nov korak v karieri.

Čeprav je od nekdaj rada nastopala na vseh šolskih predstavah in v prostem času doma brala teletekst ter pripravljala besedila, sprva ni razmišljala o študiju novinarstva, temveč se je vpisala na pravno fakulteto. A je hitro odkrila, kako rada ima ljudi in njihove zgodbe. Novo bo od sredine oktobra pisala na komercialni televiziji.»Menjava službe ni bila načrtovana; pravzaprav se je ponudila priložnost in potem tehtanje, kaj, zakaj, kako, seštevanje prednosti in slabosti ene in druge službe, tako kot vedno pri takšnih odločitvah. Nekako so se stvari seštele in odločitev je padla. Gre tudi za to, da je dobro kdaj stopiti na kakšno novo pot in preizkusiti kaj novega. Menjava službe je verjetno vsakemu izziv. Po drugi strani pa sem vsaj malo čutila tudi, da sem obstala na mestu in da nikakor ne bi rada obtičala, tako da je povabilo prišlo ob pravem času,« pravi.se veseli novega kolektiva, novih srečanj, priložnosti, tudi novih gledalcev, a si želi tudi, da bi stari še ostali z njo. Njeno vodilo pri delu ostaja enako: trdo delo vsak dan znova za gledalce, njim so dolžni vse, saj jim poklanjajo največ, kar kdorkoli na tem svetu ima – svoj čas in pozornost.»Morda se v medijih premalo zavedamo, kako dragocen je čas, ki ga ljudje delijo z nami, zato smo jim vsak trenutek dolžni ponuditi največ, kar lahko. Temu ostajam zavezana. Globoko spoštujem ljudi na drugi strani zaslona, cenim njihov čas in odločitev, da v tistem trenutku spremljajo prav to, kar jim imamo povedati mi. Navsezadnje je za mano z več vidikov naporno leto, veliko je bilo sprememb, pa sem si rekla – ne glede na to, kako se bo na koncu izšlo, spremembe vedno prinesejo osebno rast, to pa je tisto, k čemur vsi stremimo. Vse ostalo so samo črtice: služba, kariera ... Nič ni vredno več kot osebna oziroma zasebna sreča in zadovoljstvo,« pravi.Na Planet prihaja vesela in polna optimizma, pričakovanj in ustvarjalnosti. Vodila bo osrednjo informativno oddajo na Planetu, pred tem dvoje kratkih novic in večerno oddajo in bo tako voditeljica njihovega informativnega programa. Od 18. oktobra se bo z gledalci srečevala tam, zdaj pa še nekaj dni na Televiziji Slovenija. »V jesen sem stopila delovno. Prehod iz poletja je bil skoraj neopazen, tudi poleti sem ves čas delala. Nekaj časa sem namenila športu, ki se mu ne odpovedujem ne glede na letni čas in količino dela. Kolo, tek, fitnes, kakšen tenis, malo hoje v hrib so mi ljubi. Zdaj so dnevi krajši, dneva zmanjkuje, treba je iskati tudi alternativne termine, zlasti spanje malo trpi. In tudi kakšna minuta za branje, ki je še ena od mojih velikih ljubezni, je manj. Upam, da se v prihodnjih tednih tempo malo umiri in da bo v hladnih jesenskih večerih za vse to čas. Za skodelico toplega čaja in dobro knjigo. Vedno ko se konča poletje, že sanjam tudi o decembru. Ravno zjutraj sem se pogovarjala s prijateljem, kako bom pa letos res že prvega decembra okrasila smreko. V življenju je pač treba poskrbeti za luč – luči vseh vrst.«