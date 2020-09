Ključ zdaj bo: zaupati božanskemu času

Na ta dan se je planet akcije, borbe in sile začel ustavljati in tudi za nekaj časa obstal, in če ste za vsako ceno hoteli nekaj spraviti v akcijo, ste dobesedno gonili v prazno. Šele danes se premakne z mesta in zares začenja svojo retrogradno pot.Mars je retrograden vsaki dve leti, vendar je prvič po več kot 30 letih v znamenju ovna. Ko se bo premikal retrogradno, boste čutili, da se stvari upočasnjujejo ali da je raven vaše energije nekoliko utišana. Se pa v tem času na kolektivni ravni lahko začnemo spraševati, ali so naša dejanja usklajena s tem, kar si resnično želimo, da bi napredovali. Lahko se boste tudi znašli ...