Ključ do dolgoživosti in preprečevanja bolezni

Za nenalezljivimi boleznimi današnjega časa vsako leto umre 41 miljonov ljudi. To je 74 odstotkov vseh smrti. Kar 17 miljonov jih umre pred dopolnjenim 70. letom, največ zaradi srčno-žilnih bolezni, raka, kroničnih respiratornih bolezni in diabetesa. Najpogostejši vzroki za te bolezni so metabolni in vedeljski dejavniki: kajenje, nezdrava prehrana, prekomerna telesna teža, neaktivnost, hiperholesterolemija, sladkorna bolezen in sladkor v krvi ter alkohol. Kar 80 odstotkov ljudi ima slabo metabolno zdravje in kronične bolezni so v porastu.