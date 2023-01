Kljub mladosti je Gaj že izkušen pred kamerami

V tolažbo mu je, ko se nanj spravljajo starejši varovanci. Nabriti osmošolec pravi, da si s filmskim junakom nista ravno podobna, saj ima v nasprotju z Erikom, ki živi v domu, veliko lažje življenje.

Mladi Ljubljančan ima kljub mladosti že zavidljivo filmsko kilometrino. »Začel sem z odrom, nato pa se je temu pridružila še ljubezen do kamere. Oče in mama sta me namreč že kot otroka vpisala na glasbene pripravljalnice v Pionirski dom, kjer smo kmalu začeli tudi nastopati. Tako sem se mimogrede znebil treme, saj sem bil na odru tako v Pionircu kot v šoli, čeprav v šoli ne maram preveč nastopati. Že osem let obiskujem tudi improvizacijski krožek, kjer nas mentorica uči vsega mogočega, od tega, kako se skoncentrirati, da se ti ne zaplete jezik, do tega, da se znajdeš v kateri koli situaciji in si sposoben povedati kar koli in sestaviti stavek,« navdušeno pripoveduje Gaj. Z leti si je nabral kar nekaj izkušenj tudi z nastopi pred kamero, saj je član Avdicija.com, kjer so ga že nekajkrat izbrali za snemanje reklam in nadaljevanko, priporočili pa so ga tudi za avdicijo za Kapo. Zanj je Kapa prvi celovečerni film.



S snemanji si osmošolec zasluži tudi žepnino, s katero ravna zelo premišljeno. »Pred vsakim večjim nakupom malo prespim in premislim, ali stvar res potrebujem. Kupil sem si tudi računalnik, del zaslužka pa vložil v delnice sončnih elektrarn,« pove o svojih finančnih navadah. Minule mesece je bil precej zaseden s šolo in s promocijami filma doma in v tujini.



Vsestransko aktiven

»Na snemanju Kape mi ni bilo prav nič nerodno, zato pa toliko bolj na premierah, kjer me prosijo za avtograme. Velikokrat so me tudi ustavili na ulici in prosili, ali se lahko fotografirajo z mano, kar mi ni problem,« pove Gaj, ki se je na snemanju dobro ujel z vsemi igralci, najbolj pa s Klemnom Slakonjo. Zaupal mu je marsikateri trik, kako se znajti pred kamero. Vesel je, da ga pri njegovih podvigih podpira vsa družina. Ima tri leta starejšo sestro Piko, vendar nima preveč časa za druženje z njo, saj ga zanima kopica stvari – od čaranja, igric, risanja, druženja s prijatelji, potovanj (med drugim je kljub mladosti videl že pol sveta).

Gaj pa si kljub vsemu ne želi postati igralec. »Nekaj časa še nameravam igrati, saj mi je to všeč. Malo manj pa predstavljanje filma, a se zavedam, da je tudi to treba narediti. Da bi to počel za vedno, se mi zdi preveč zahtevno. Bom še razmislil, kam me bo vodila poklicna pot, a se mi za zdaj še ne mudi. Najprej bom šel v srednjo šolo, nato pa bomo videli.«