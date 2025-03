Klinična psihologinja: Ne iščite bližine pri čustveno nezrelih ljudeh (Suzy)

Ne gre zgolj za zagrenjenost, ampak za čustveno nezrelost, zaradi katere je otrok prikrajšan za čustveno bližino. To spoznanje o nefunkcionalnih družinskih odnosih pojasni, zakaj ni deležen pristnega odobravanja staršev in kaj lahko stori, da neha nositi maske, da bi ugajal za vsako ceno. Čeprav smo o strupenih odnosih med starši in odraslimi otroki že pisali, avtorica v knjigi Odrasli otroci čustveno nezrelih staršev (založba Iskanja) ponuja razlog, da do tega pride. Odrasli otroci so pogosto čustveno zrelejši od staršev, slednjim pa primanjkuje čustvene odzivnosti, potrebne za izpolnjevanje...