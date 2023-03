Klemen Slakonja še nikoli tako intimno (FOTO)

Zakon z Mojco Fatur mu več kot očitno dobro dene. Klemen Slakonja se vedno bolj odpira in nas razveseljuje z utrinki iz svojega zasebnega življenja. V čast prvorojenemu sinu Ruju, ki je praznoval 11. rojstni dan, je z nami delil nekaj spominskih fotografij.

Klemen nam je pokazal enega najsrečnejših trenutkov doslej, premierno pestovanje prvega sina.

Obraz slavljenca je domiselno prikril z emotikonom otročička in tako obvaroval sinovo identiteto. Manj zadržan je bil pri izrazih sreče in ponosa ob tej pomembni prelomnici.

Partnerica Mojca se je pošalila, da takrat še ni vedel, kaj ga čaka.

»Zdaj sem še uradno oče najstniku in lahko si samo oddahnem, če bo šlo tako naprej. Lepi trenutki hitro minevajo in pred mano oziroma vso družino so novi izzivi. Dobro se razumemo in sproti rešujemo vsakodnevne situacije, ki jih prinašajo odraščajoči otroci. Predvsem pa nam nikoli ni dolgčas,« smo izvedeli od pojočega igralca. Praznovanje v znamenju dveh enic je bilo sila pestro, saj so se odpravili še na Rujevo prvo košarkarsko tekmo, kjer je imel novopečeni najstnik veliko moralno podporo na tribunah.