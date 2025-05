Klara Šmigoc, finalistka MasterChefa 2024: S slaščičarno si je uresničila sanje (Suzy)

Klaro Šmigoc javnost najbolje pozna po njenem izjemnem dosežku v jubilejni sezoni tekmovanja MasterChef Slovenija, na katerem je osvojila drugo mesto. V oddajo jo je prijavil profesor, medtem ko je opravljala prakso v restavraciji. Zaprisežena slaščičarka mu je še danes hvaležna, saj ji je ta izkušnja pomagala stopiti iz cone udobja, spoznala je, da je odlična tudi pri pripravi slanih jedi, poleg tega je zbrala pogum in v teh dneh so njene sanje postale resničnost. V Miklavžu na Dravskem polju je odprla sladko in butično slaščičarno ter trgovino SladKLARije. Odprla je svojo slaščičarno in trg...