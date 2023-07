»Ne vem, kako so se starši odločili, da mi podarijo dve imeni, sem jim pa gotovo hvaležna za to. Moj priimek marsikomu povzroča težave in le redko ga znajo pravilno izgovoriti ali zapisati. V marsikateri situaciji se zato požvižgam nanj in se predstavim le kot Klara Eva,« v smehu pove ena najbolj simpatičnih in vsestranskih voditeljic, 28-letna svetlolaska iz Brežic. Odlično se znajde tako pred televizijskimi kamerami kot pri vodenju prireditev, izobražuje pa tudi govorce za Ted EX in celo v operi. »Zdaj sem voditeljica in podkasterka, po izobrazbi magistra prevajanja, po srcu ljubiteljica us...