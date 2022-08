Kevin Spacey je po ascendentu kraljevski lev, ki želi biti vedno v središču pozornosti. Sonce, njegov vladar, je v 1. hiši, tako je sam sebi najpomembnejši, vzvišen je, pretirano samozavesten, nezmotljiv, pompozen, velika zvezda. Po drugi strani je z Uranom in Merkurjem v isti hiši tudi impulziven, nepremišljen, spontan, hitro menja razpoloženje in načrte. V kombinaciji z Luno v biku, ki išče užitke in materialno obilje, luksuz, razvajanje, erotiko, si jemlje, kar se mu zdi, da mu pripada, si vse dovoli, meja je nebo. Ker je Sonce na vrhu napornega T-kvadrata z Neptunom, ima izkrivljeno samopo...