Kevin Bacon in Kyra Sedgwick: 35 let neizmerne sreče (Suzy)

»Spodneslo mi je tla pod nogami,« je priznal Kevin Bacon, »bila je izjemna.« S Kyro Sedgwick se je sicer srečal že leta poprej, ko je imela komaj dvanajst let in si je z mamo ogledala predstavo, v kateri je nastopal takrat devetnajstletni igralec. Njen brat jo je spodbudil, naj mu pove, kako zelo ji je bil všeč v igri.

Ko sta se čez skoraj deset let srečala na snemanju filma, ji je bil veliko manj všeč: »Ni bil moj tip.« Kevin priznava, da se je takrat navzven kazal kot 'kul' tip, kakršen pa niti najmanj ni bil. In ko je videla, kdo je v resnici, se je tudi ona zaljubila. V jutro po njunem prvem zmenku se je zbudila z nenavadnim občutkom. »Pomislila sem: 'Doma sem.' In potem sem spoznala, da se tako počutim zaradi njega.«

Ko sta se poročila, je imela Kyra 23 let.

Sosie in Travis sta bila vzgojena v ljubezni.

35. obletnica poroke

Par je zdaj praznoval že 35. obletnico poroke, imata pa dva otroka: 34-letnega glasbenika Travisa in 31-letno igralko Sosie. Večino časa par preživlja na svoji kmetiji v Connecticutu, kjer skrbita za konje, koze, alpake in prašičke, med katerimi pogosto snemata videe, saj jim rada prepevata in jih zabavata med oskrbovanjem. Serijo videov, objavljenih na instagramu, sta naslovila kar Kozje pesmi. Kevin igra kitaro, skupaj prepevata, ustvarita kakšno koreografijo, včasih se jima pridruži tudi hčerka.

Kozje pesmi so na instagramu velik hit.

»Tako v življenju kot v odnosu je nujen smisel za humor,« pravi Kyra, ki je z možem že večkrat sodelovala. »In on je preprosto za crknit smešen.« Ko sta v Madoffovi prevari izgubila večinski del svojega premoženja, sta bila ne le šokirana in razočarana, pač pa sta vedela, da jima vseeno le ni najhuje. »Bil sem besen, a sem se zavedal, da jo je veliko ljudi veliko slabše odneslo, denimo starejši, upokojenci,« je povedal. »S Kyro sva se spogledala in si rekla: 'Tole je res hudo, ampak bova zavihala rokave in se spravila k delu.' Vsi z otrokoma vred smo zdravi, še vedno lahko delava, vse bo dobro.« Ta pogled je bil pomemben tudi za njun zakon. »Največja oboževalca in podpornika drug drugega sva,« pravi Kyra. »Najina družina je ves najin svet.«