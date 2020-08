Kelly Osbourne izgubila skoraj 40 kilogramov

35-letna televizijska zvezdnica in hči Ozzyja Osbourna je na začetku leta svoje sledilce na instagramu obvestila, da začenja novo poglavje v svojem življenju, ker je bilo leto 2019 preprosto pretežko zanjo. »Spoznala sem, da sem ves ta čas dajala prednost potrebam in željam drugih ljudi.



Leto 2020 bo moje leto!« je napisala Kelly Osbourne. Lani je praznovala tudi dve leti, odkar se je odločila stopiti na pot treznosti, saj je imela težave z alkoholom in mamili vse od svojega 13. leta. Zato si je vzela čas zase in za svoje telo, um in dušo ter pravi, da se počuti, kot bi se na novo sestavila. »Seveda se hvalim, ko pa sem tako trdo delala in se počutim tako zelo dobro!« je zapisala ob fotografiji etikete obleke z novo velikostjo, ki je približno 32–34 v naših merah. Razkrila je še, da je do zdaj izgubila kar 38 kilogramov in da se počuti izvrstno.