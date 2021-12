Kdo pravi, da Božiček in dedek Mraz ne obstajata? (FOTO)

Ne glede na to, ali so pripravljeni na to ali ne, bodo otroci slej ali prej staršem začeli zastavljati vprašanje, ali so dobri možje resnični. Samo zato, ker malček vpraša, kako je mogoče, da v eni noči obdarita vse otroke, vam ni treba takoj skočiti iz kože, saj si to praznično čarovnijo vsak razlaga po svoje. »Zame sta vedno bila in bosta tisti resnični utrinek časa, ki nežno poboža in navda z vsem lepim.« Izvedeli smo, kako so novico o tej nenehno aktualni temi svojim otrokom sporočili znani oziroma kako so se sami odzvali na resnico, ki pa jo odrasli prav tako včasih priredimo po svoje....