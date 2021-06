Kdaj bo objel malo Lilibet Diano?

Takole je pestoval prvega vnuka, danes sedemletnega princa Georgea.

Druženje z vnučki je ena izmed Charlesovih najljubših dejavnosti.

Princje bil zaradi ljubezenskega trikotnika, v katerega se je zaradi strogega kraljevega protokola zapletel v mladosti, dolgo deležen neodobravanja in kritik javnosti, zadnja leta pa je njegova priljubljenost skokovito narasla.Zasluge za to imajo vnučki, ki jih naravnost obožuje. Iskrene ljubezni in ponosa, ki ju čuti do najmlajših članov družine, ne more skriti, zato so posnetki kraljevega dedka v družbi malih korenjakov vedno tako prikupni in ganljivi, da zakrožijo po svetu in spletu ter sprožajo navdušenje, kjerkoli se pojavijo. Tako je bilo tudi pred kratkim, ob objavi posnetka s krsta njegovega prvega vnuka, princaki so ga na instagramu ob rojstvu vnukinjeobjavili Charlesovi oboževalci.Navdušenje pa je nekoliko zasenčilo vprašanje, kdaj bo dedek svojo najmlajšo vnukinjo, hčerko princain, lahko pestoval, kot je pestoval Georgea. Znano je namreč, da so odnosi med princem Charlesom in njegovim sinom trenutno precej hladni, Lilibet Diana pa je še tako majhna, da se njenim staršem zagotovo ne bo preveč mudilo potovati iz ZDA v Veliko Britanijo.Takokot tudi njegova sestrica bosta imela verjetno bolj malo stika z dedki, s Harryjevim očetom zaradi razdalje in družinskih sporov okoli sinovega odhoda z dvora, z Meghaninim pa, ker je že ob igralkini poroki s princem pokazal, da se želi s slavno hčerko predvsem okoristiti.