Kažipot planetov: Že nedelja prinaša nekaj stresnih aspektov

Petek, 7. 8.



Luna se dopoldne poveže s Saturnom – odgovorni, pridni in delovni bomo in kljub Luni v ribah lahko veliko postorimo. Okoli 15. ure se izognite nakupom in lepotnim tretmajem, saj rezultati ne bodo najboljši.

Sobota, 8. 8.



Venera vstopi v raka in spreminja naše potrebe v ljubezni. Želeli si bomo topline in varnosti, ne več letanja s cveta na cvet. Odličen čas je za družinski dopust in skupne športne aktivnosti, npr. izlet v gore.

Nedelja, 9. 8.



Naporen dan, ko si razbremenite urnik. Povečana je možnost nesreč, nasilja, naravnih nesreč, prepirov, požarov itd. Luna na Marsu bo netila bes, ko popoldne kvadrira Saturn in Pluton, se bo napetost stopnjevala.

Ponedeljek, 10. 8.



Še en stresen dan zaradi Merkurja v kvadratu z Uranom. Večja je možnost prometnih in drugih nesreč, nepotrpežljivi bomo, nemirni, nepozorni. Več zapletov in prepirov lahko doživimo na poti.

Torek, 11. 8.



Energija se bo postopoma umirila, imeli bomo občutek, da spet stojimo na trdnih tleh in nas ne vodijo več naše strasti in čustva. Zvečer nas lahko čaka prijetno presenečenje. Pojdite na romantično večerjo.

Sreda, 12. 8.



Zjutraj lahko veliko opravite in se marsikaj uspešno dogovorite, tako poslovno kot finančno. Vztrajni, odgovorni, pridni in zavzeti boste. Malo pred 16. uro Luna prestopi v dvojčke – čas je za zabavo in druženje.

Četrtek, 13. 8.



Mars v kvadratu s Plutonom je aspekt za nasilje. Ni odveč, če pazite nase in se izogibate težavam. Na družbeni ravni nas lahko dosežejo novice o izbruhu nasilja, uničenju, prevladi močnejše strani nad šibkejšo.

Sonce in Merkur v ognjenem levu bosta skrbela za poletno vzdušje, samozavest, druženje in odločnost, Venera v raku pa bo spodbujala potrebo po toplih družinskih odnosih, varnosti, zaupanju in romantiki. Odlično bi bilo, da si vzamete dopust, a ne le zaradi omenjenih prijetnih vplivov, tudi zaradi napetosti, ki se jim boste najlažje izognili, če se odmaknete.Že nedelja prinaša nekaj stresnih aspektov, saj Luna na Marsu kvadrira Pluton in Saturn. Po svetu bo več izbruhov nasilja, prevladovala bo težnja po nadvladi močnejšega, predvsem na družbeni ravni, če imate sami močnega Marsa ali Plutona ali sta v kvadratu v vaši karti, bodite izredno previdni, umaknite se in se ne izpostavljajte nevarnim situacijam. V ponedeljek pazite na cesti, v odnosih, pri rokovanju z vnetljivimi snovmi, saj sta Merkur in Uran v kvadratu. Tudi potovanja so lahko odpovedana. V četrtek bo eksakten v nedeljo spodbujeni kvadrat Marsa in Plutona. Ne zapletajte se v prepire, krotite jezo in pazite nase.