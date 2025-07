Kažipot planetov: vse odprte zadeve uredite že ta teden (Suzy)

Kljub navidezni poletni sproščenosti lahko sicer še vedno čutimo strah, pritisk in negotovost v ozadju, ki ju sproža konjunkcija Saturna in Neptuna, predvsem zaradi obremenjujočih trenj na globalnem parketu.

Poskusite vse to odmisliti in zadihati, saj se prihodnji petek Merkur v levu obrne v retrogradno gibanje, zato je modro vse odprte zadeve urediti že ta teden. To vključuje podpise pogodb, nakupe letalskih vozovnic, pomembne dogovore in odločitve, pomembne poslovne projekte in nakupe …

Kljub počitnicam bi bilo torej dobro, da si vendarle vzamete čas za vse tisto, kar se lahko zapleta, ko bo planet komunikacije potoval nazaj in preizkušal našo potrpežljivost.

Petek, 11. 7. Luna bo ves dan v kozorogu, tako boste želeli končati poslovne zadeve, preden se odpravite na odklop preko vikenda. Če je treba, potegnite delo v večer, saj boste lahko v kratkem času res veliko in dobro opravili.

Sobota, 12. 7. Z Luno v vodnarju se bomo želeli razbremeniti načrtov ter preživljati dan po trenutnem navdihu. Dopoldne bo prijetno, čas je za zmenek in dogodivščine v dvoje. Večer lahko prinese nekaj nesporazumov.

Nedelja, 13. 7. Luna v vodnarju ves dan ne dela posebnih aspektov. Čas je za ležerno preživljanje prostega časa in srečanje s prijatelji, s katerimi se lahko argumentirano pogovarjate. Potrebovali boste odmik od partnerja.

Ponedeljek, 14. 7. Luna v ribah nas bo naredila pasivne, počasne, občutljive. Okoli 16. ure se lahko dobro izteče vse, česar se bomo lotili, zvečer pa nas čaka ljubezensko razočaranje, zato ne pričakujte preveč v odnosih.

Torek, 15. 7. Še en počasen dan, ko bomo bolj čustveni. Usmerite pozornost v ustvarjanje in kreativne projekte, sicer vam bo notranje doživljanje prišlo do živega. Večer bo harmoničen, odličen za duhovnost in delo na sebi.

Sreda, 16. 7. Luna že zjutraj vstopi v ovna, energija se bo spremenila, bolj drzni, odločni in motivirani bomo. Kljub temu bo večer naporen. Dosežejo nas lahko slabe novice iz sveta, ki nas bodo obremenjevale. Pojdite hitro spat.