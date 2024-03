Kažipot planetov: vse bolj bomo fizično aktivni, napredovali bomo (Suzy)

Počasi bomo lezli iz pasivne, zmedene ribje energije ter se z novo voljo in motivacijo lotevali ciljev. Čas po mlaju, ki se je dovršil 10. 3., je ugoden za nove projekte in akcijo, le nedelja nas bo še klicala k počitku, spodbujala lenobo, omahljivost ter bluzenje. Petek in sobota naj bosta namenjena druženju in zabavi, tudi spogledovanju, saj bomo radovedni, odprti, komunikativni in težko pri miru.

V torek vstopi Sonce v ovna, hkrati pride na prvo stopinjo zodiaka, s tem se začneta pomlad ter nov letni ciklus. Nič več nas ne bo moglo ustaviti, vse bolj bomo fizično aktivni, napredovali bomo, čeprav smo lahko na trenutke prehitri. Četrtek bo zelo konstuktiven v poslovnem pogledu, s samozavestjo in odločenostjo lahko marsikaj uspešno izpeljemo. Le v odnosih smo lahko kak dan prehladni ali preveč v egu, da bi se lahko čustveno povezali s partnerjem.

Petek, 15. 3. Stvari bomo jemali bolj zlahka, težko nam bo kaj prišlo do živega. Kljub ljubezenskemu razočaranju ali neposrečenem nakupu okoli poldneva bomo šli lahkotno naprej. Ne ostajajte doma, pojdite na zabavo!

Sobota, 16. 3. Sobota z Luno v dvojčkih je kot nalašč za obisk prijateljev, igranje družabnih iger, odkrivanje sosednjega mesta, posedanje po kavarnah, obisk tržnice … Naredite si zanimiv dan v dobri družbi.

Nedelja, 17. 3. Dopoldne vstopi Luna v raka, tako bomo bolj občutljivi in čustveni, hkrati Sonce in Neptun prinašata odzemljeno, kaotično in sanjavo energijo. Uporabite jo za ustvarjanje in duhovno delo ali si naredite kopel.

Ponedeljek, 18. 3. Čeprav bomo vse jemali osebno in sprejemali odločitve čustveno, se lahko zgodaj popoldne nekaj obrne v naš prid. Čas ni primeren za pomembne pogovore in razčiščevanje. Več bo nerazumevanja.

Torek, 19. 3. Zvečer Sonce vstopi v ovna, začenja se pomlad. Poslovili se bomo od počasne, postane energije in šli hitreje v akcijo, odločno bomo začeli uresničevati svoje cilje. Bodite čim več zunaj in fizično aktivni.

Sreda, 20. 3. Energični, samozavestni in odločni boste vsemu kos. Ne ostajajte doma, pojdite na kakšno prireditev, ugajalo vam bo, da se pokažete in ste občudovani. Le zvečer ne pretiravajte s samoljubjem in egom.