Kažipot planetov: vikend bo naporen (Suzy)

Sončni mrk v devici, ki se dovrši v nedeljo, prinaša zaključke, spremembe, nas sili narediti red pri tistem, kar smo dolgo odrivali vstran, čisti preteklost, da bi lahko odprl vrata boljši prihodnosti. Zahteven bo, ker je točka mrka v opoziciji s Saturnom, tako bo zahteval red, disciplino in odpovedovanje pri doseganju ciljev, hkrati se lahko ohladi vreme.

Venera v devici nas bo od petka naredila bolj sramežljive v ljubezni ter preračunljive in previdne na finančnem področju. Od ponedeljka bo poleg Merkurja v tehtnici še Sonce, čemur pravimo jesensko enakonočje. V osnovi bomo bolj potrpežljivi, strpni in diplomatski ter želeli ugajati drugim, a ker se mu isti dan pridruži še prestop Marsa v škorpijona, bomo kljub temu pokazali zobe, ko bodo šli ljudje predaleč. V petek lahko veliko dosežemo. Vikend bo naporen. V torek preverite, ali so vaše ideje realne in uresničljive, ne pustite se pretentati. Sreda bo naporna. Če ne bo po naše, gremo lahko na nož.

Petek, 19. 9. Venera v devici bo pogasila naš ogenj, da bomo zadržani, premišljeni in komplicirali. Z Merkurjevo podporo se lahko poslovno dogovorimo marsikaj koristnega. Odprite se novim idejam. Popoldne pazite na cesti.

Sobota, 20. 9. Dan pred mrkom bo napet. Luna bo v devici, tako lahko veliko premlevamo in se obremenjujemo, z ničemer ne bomo zadovoljni. Če se le da, spustite vse, se odmaknite in si vzemite čas zase in za počitek.

Nedelja, 21. 9. Mrk se dovrši šele zvečer, tako se bo pritisk čez dan stopnjeval. Pazite nase, ne zadajte si prevelikih načrtov. Več bo skrbi, obremenjenosti, ovir, tesnobe in težkih novic. Spustite vse, kar vam ne služi več.

Ponedeljek, 22. 9. Jesensko enakonočje predstavlja vstop Sonca v tehtnico, znamenje, ki skrbi za harmonijo in išče srednjo pot. Tudi Luna bo v tehtnici, tako bo naša pozornost usmerjena v odnose in iskanje ravnovesja.

Torek, 23. 9. Bodite čim bolj realni, vse, kar se bo zdelo prelepo, da bi bilo res, bo iluzija. Lahko vas ogoljufajo in vam lažejo ali si sami napletate sanjske scenarije. Popoldne bo več čustvenega pretiravanja in drame.

Sreda, 24. 9. Naporen dan. Luna dopoldne prestopi v škorpijona, tako bomo intenzivni in se borili za svoj prav. Predvsem okoli 14. ure se ne zapletajte v spore, raje odnehajte, saj se prepiri ne bodo dobro končali.