  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    ASTROLOGIJA

    Kažipot planetov: vikend bo naporen (Suzy)

    V torek preverite, ali so vaše ideje realne in uresničljive, ne pustite se pretentati.
    FOTO: Evheniia Vasylenko Getty Images/istockphoto
    FOTO: Evheniia Vasylenko Getty Images/istockphoto
    Mateja Blažič Zemljič
     19. 9. 2025 | 16:40
    A+A-

    Sončni mrk v devici, ki se dovrši v nedeljo, prinaša zaključke, spremembe, nas sili narediti red pri tistem, kar smo dolgo odrivali vstran, čisti preteklost, da bi lahko odprl vrata boljši prihodnosti. Zahteven bo, ker je točka mrka v opoziciji s Saturnom, tako bo zahteval red, disciplino in odpovedovanje pri doseganju ciljev, hkrati se lahko ohladi vreme.

    Venera v devici nas bo od petka naredila bolj sramežljive v ljubezni ter preračunljive in previdne na finančnem področju. Od ponedeljka bo poleg Merkurja v tehtnici še Sonce, čemur pravimo jesensko enakonočje. V osnovi bomo bolj potrpežljivi, strpni in diplomatski ter želeli ugajati drugim, a ker se mu isti dan pridruži še prestop Marsa v škorpijona, bomo kljub temu pokazali zobe, ko bodo šli ljudje predaleč. V petek lahko veliko dosežemo. Vikend bo naporen. V torek preverite, ali so vaše ideje realne in uresničljive, ne pustite se pretentati. Sreda bo naporna. Če ne bo po naše, gremo lahko na nož.

    Petek, 19. 9.

    Venera v devici bo pogasila naš ogenj, da bomo zadržani, premišljeni in komplicirali. Z Merkurjevo podporo se lahko poslovno dogovorimo marsikaj koristnega. Odprite se novim idejam. Popoldne pazite na cesti.

    Sobota, 20. 9.

    Dan pred mrkom bo napet. Luna bo v devici, tako lahko veliko premlevamo in se obremenjujemo, z ničemer ne bomo zadovoljni. Če se le da, spustite vse, se odmaknite in si vzemite čas zase in za počitek.

    Nedelja, 21. 9.

    Mrk se dovrši šele zvečer, tako se bo pritisk čez dan stopnjeval. Pazite nase, ne zadajte si prevelikih načrtov. Več bo skrbi, obremenjenosti, ovir, tesnobe in težkih novic. Spustite vse, kar vam ne služi več.

    Ponedeljek, 22. 9.

    Jesensko enakonočje predstavlja vstop Sonca v tehtnico, znamenje, ki skrbi za harmonijo in išče srednjo pot. Tudi Luna bo v tehtnici, tako bo naša pozornost usmerjena v odnose in iskanje ravnovesja.

    Torek, 23. 9.

    Bodite čim bolj realni, vse, kar se bo zdelo prelepo, da bi bilo res, bo iluzija. Lahko vas ogoljufajo in vam lažejo ali si sami napletate sanjske scenarije. Popoldne bo več čustvenega pretiravanja in drame.

    Sreda, 24. 9.

    Naporen dan. Luna dopoldne prestopi v škorpijona, tako bomo intenzivni in se borili za svoj prav. Predvsem okoli 14. ure se ne zapletajte v spore, raje odnehajte, saj se prepiri ne bodo dobro končali.

    Četrtek, 25. 9.

    Luna bo še vedno v škorpijonu, tako bomo še kar vse jemali osebno in zares, vendar ne dela pomembnih aspektov, tako dogodki ne bodo tako usodni kot včeraj. Čas je erotična doživetja s partnerjem.

    Več iz teme

    astrologijateden v zvezdahkažipot planetovlunaSoncetedenastroplanetiMerkurzvezde
    ZADNJE NOVICE
    17:15
    Novice  |  Slovenija
    FESTIVAL

    V eni uri z motorko do osupljive skulpture (FOTO)

    Festival v spomin na akademskega kiparja, grafika, pedagoga. Veliko zanimanje za udeležbo, načrti in prijave za prihodnje leto.
    Milan Glavonjić19. 9. 2025 | 17:15
    17:06
    Novice  |  Svet
    INCIDENT

    Kaj se dogaja? Tri ruska letala vstopila v državo, ki je članica Nata

    Po informacijah estonskega zunanjega ministrstva so bila v Estoniji 12 minut.
    19. 9. 2025 | 17:06
    16:40
    Suzy
    ASTROLOGIJA

    Kažipot planetov: vikend bo naporen (Suzy)

    V torek preverite, ali so vaše ideje realne in uresničljive, ne pustite se pretentati.
    19. 9. 2025 | 16:40
    16:34
    Novice  |  Svet
    STOPILI V BRAN

    Znanemu komiku zaradi izjav o Kirku ukinili oddajo, drugi komiki zdaj skočili v zrak

    Odločitev so označili za cenzuro in kritizirali vlado predsednika Donalda Trumpa, ki so ji očitali zatiranje svobode govora.
    19. 9. 2025 | 16:34
    16:15
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    SLUH

    Kako ohraniti dober sluh? Upoštevajte osnovno pravilo

    Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih velik poudarek na spodbujanju pravic do znakovnega jezika.
    Aleksander Brudar19. 9. 2025 | 16:15
    15:46
    Bulvar  |  Domači trači
    LUKSUZ

    Slovenski youtuber kupil avto za 300.000 evrov: to je reakcija njegovega očeta (VIDEO)

    Pero Martić je očetu ponosno pokazal svoj novi sanjski športni avtomobil.
    19. 9. 2025 | 15:46

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
    Novice  |  Slovenija
    SMS

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Preverite svoj prihranek

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki