Kažipot planetov: Venera nam lahko vrne bivše ljubezni (Suzy)

Še vedno ni čas za novosti in začenjanje projektov, ampak spuščanje in zaključevanje. Smo v obdobju med dvema mrkoma, ki čistita vse, kar nam ne služi več, da bi nas postavila na novo pot. Hkrati sta Merkur in Venera retrogradna in nas spodbujata k urejanju zadev iz preteklosti.

Ta teden bosta še v ovnu, tako se bomo odločno in pogumno soočali z zapleti in ovirami, ki nam jih postavljata na pot, v četrtek pa se Venera na poti nazaj vrne v ribi in v odnosih bomo veliko bolj čustveni, občutljivi, sramežljivi, previdni in zadržani. Ni čas za nakupe oblačil, dragocenosti, kozmetične tretmaje in finančno vlaganje.

Do četrtka lahko uredimo marsikaj za nazaj. Venera nam lahko vrne bivše ljubezni. Jasno nam bo, kje smo delali napake, tako v odnosih kot sicer. Največ strasti bo v petek, največ energije in fizične moči bomo imeli v nedeljo, najbolj odločni bomo v torek. V četrtek se pazite naivnosti pri srčnih vprašanjih in ne posojajte denarja.

Petek, 21. 3. Vodile nas bodo strasti, v zraku bo erotična iskra. Luna v strelcu prinaša optimizem, dobro voljo in odprtost, le okoli 19. ure nas lahko pretresejo in zresnijo slabe novice. Ne poglabljajte tesnobnosti!

Sobota, 22. 3. Čeprav nam bo v odnosih vse jasno, se bomo soočali z izzivi. Luna bo sicer v realnem kozorogu. Zjutraj bomo utrujeni in lenobni. Popoldne nas čaka ljubezensko razočaranje, zvečer pa nesporazumi in zamude.

Nedelja, 23. 3. Vse se bo postavilo na svoje mesto. Znali bomo razumno pogledati na situacijo in opraviti, kar je treba. Imeli bomo dovolj volje, energije in fizične moči za to. Dan je primeren za delo na vrtu in planinarjenje.

Ponedeljek, 24. 3. Jasnih misli in z uvidom v dogajanje lahko marsikaj uredimo. Dopoldne bomo resni, po 16.30 iskali odklop in sprostitev. Zvečer je čas za zmenek. Povečane strasti nam lahko prinesejo ognjemet v spalnici.

Torek, 25. 3. Odločno in z novimi rešitvami se bomo podali naprej. Primeren čas je, da se znebite kake neželene navade. Večer bo prijeten in družaben. Poskrbite, da ga boste preživeli v dobri družbi ali na kaki prireditvi.

Sreda, 26. 3. Do večera bo Luna še v svobodomiselnem vodnarju. Prevevale nas bodo inovativne ideje, le okoli 11. ure moramo paziti v prometu in omejiti stres. Zvečer preide v ribi in energije bo manj. Počivajte in se umirite.