Kažipot planetov: Velja opozorilo, da bodite v nedeljo bolj previdni na cesti ... (Suzy)

Čeprav je Jupiter vstopil v zase dobro znamenje, sta njegova prva aspekta v njem kvadrata na Saturn in Neptun, kar bo predvsem v družbenem smislu prineslo nekaj finančnih pretresov. Ohranite zaupanje in se ne pustite prestrašiti.

Petek, 13. 6. Najbolje bo, da dan z Luno v kozorogu izkoristimo za rutinske poslovne zadeve, saj ne dela posebnih aspektov. Ambiciozni, resni, prizemljeni in taktični bomo. Odpravite zaostanke.

Sobota, 14. 6. Dopoldne bomo še resni in organizirani, opravili nujne zadeve, nato bo malce pred 13. uro Luna vstopila v odprtega vodnarja ter si bomo želeli predvsem zadihati in se sprostiti. Čas je za druženje.

Nedelja, 16. 6. Dan bo barvala stresna energija. Pazite pri športu, na cesti, ne reagirajte impulzivno. Tudi ljudje okoli nas bodo živčni, hitro lahko komu odnese pokrovko. Ne pustite se prestrašiti družbenim novicam.

Ponedeljek, 16. 6. Luna bo čez dan še v odprtem vodnarju. Hitri bomo in spontani. Proti večeru dela neprijetna aspekta na Mars in Uran ter obudi včerajšnji kvadrat med njima. Mirno in previdno – posebno na cesti!

Večji del tedna bo sicer še barvala sproščena energija, primerna za druženje, družinske izlete, obiske prireditev, festivalov. Privoščite si kaj lepega in dobrega ter se razvajajte – Venera je v biku, kar je odličen čas za 'polepšanje' sebe in doma. Mars v torek vstopi v devico, tako bomo bolj ciljno usmerjeni in se strateško in premišljeno lotevali svojih nalog.

Torek, 17. 6. Čeprav bo Luna v omahljivih in pasivnih ribah, nam bo Mars v devici pomagal pri zastavljanju ciljev in njihovem uresničevanju. Popoldne bo prijetno in romantično. Čas je za zmenek ali duhovnost.

Sreda, 18. 6. Finančno bodite previdni in ne zapravljajte. Nagnjeni bomo k čustvenim, nerazumnim odločitvam. Zvečer se lahko smilimo sami sebi. Posvetite se ustvarjalnim projektom.

Četrtek, 19. 6. Luna v ovnu bo prinesla novo, drzno energijo. Že zjutraj bomo z jekleno odločnostjo naredili korak naprej. Dan je odličen za šport in fizično delo. Izkoristite ga za projekte, ki zahtevajo prodornost.

Velja opozorilo, da bodite v nedeljo bolj previdni na cesti in pri rokovanju z nevarnimi snovmi in predmeti. Mars in Uran sta v kvadratu. Eksplozivno bo tako v kot okoli nas.