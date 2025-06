Kažipot planetov: veliko se nam bo dogajalo (Suzy)

Teden bo pester, veliko se nam bo dogajalo, saj kar trije planeti zamenjajo znamenje – predvsem Jupiter, planet obilja, širitve, uspeha, ki v ponedeljek vstopi v raka, kjer bo približno kako leto. Vsi lahko pričakujemo več družinskega zadovoljstva, večjo rodnost – več parov se bo odločalo za naraščaj, predvsem vodna znamenja bodo deležna več priložnosti, ugodnosti in potovanj.

Poleg tega Venera vstopi v bika in za nekaj tednov spodbuja nakupe oblačil, estetskih premetov, kozmetične tretmaje, razvajanje, tako si privoščite kako luksuzno pregreho, po drugi strani pa usmerja pozornost na finančno področje, tako je čas, da se posvetite naložbam in plemenitenju premoženja.

Merkur prav tako vstopi v raka, tako bodo naše misli in besede bolj pod vplivom čustev kot sicer, zaupali se bomo drugim in z njimi delili več osebnih zadev kot sicer. V nedeljo, ko Merkur prečka Jupiter, bo odličen dan za komunikacijo, izlete in potovanja, naporni bodo ponedeljek, torek in sreda, ko nas čaka polna luna. Ta bo dolgoročno spodbudna, a kljub temu pred tem več počivajte.

Petek, 6. 6. Venera v biku je odličen čas za to, da poskrbite za svoj videz in dobro počutje – z nakupom oblačil, kozmetike, razvajanjem … Zvečer bomo družabni, zato ne ostajajte doma. Pojdite na zmenek ali zabavo.

Sobota, 7. 6. Luna ponoči vstopi v škorpijona, tako nas bodo vodila globoka čustva in vse bomo jemali osebno. Najbolj naporno bo dopoldne, ko ne vztrajajmo pri svojem za vsako ceno. Lotite se opravil, ki zahtevajo moč.

Nedelja, 8. 6. Luna bo še vedno v škorpijonu in mi intenzivni in strastni, a ker se isti dan povežeta Merkur in Jupiter, se lahko odpravimo na izlet, kako prireditev, gremo na potovanje … Tudi družabni bomo, a si želeli globoke pogovore.

Ponedeljek, 9. 6. Čaka nas nekaj napetosti, skrbi, negotovosti, slabih novic, hkrati strupena energija dneva opozarja, da nas lahko prevelike strasti vodijo v težave. Pazite na cesti, izogibajte se nevarnim krajem, ženske pa neznancem.

Torek, 10. 6. Luna vstopi v strelca, tako bo po eni strani več optimizma in upanja, a ker smo pred polno luno, bo v zraku vseeno še nekaj napetosti. Ne naložimo si preveč dela, čas je za rutinska opravila, počitek, duhovnost.

Sreda, 11. 6. Polna luna v strelcu bo spodbudna in naznanja uspešen zaključek šolskega leta za dijake in učence, aktivno in samozavestno bomo vstopili v poletje. Merkur in Venera spodbujata druženje in komunikacijo.