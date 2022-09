Kažipot planetov: V torek se lahko marsikaj dogovorimo

Še vedno se bomo največ ukvarjali z odnosi. Sonce namreč vstopi v tehtnico 22. 9., konec tedna še Venera, v njej pa se v nedeljo dovrši tudi mlaj. Iskali bomo harmonijo, se trudili sklepati kompromise ter hrepeneli po izpolnjujočih razmerjih. Retrogradni Merkur se bo na svoji poti nazaj v petek sicer vrnil v devico ter prinesel več analize, introspekcije, oziranja v preteklost.

Petek, 23. 9. Razjasnile se bodo pretekle situacije, s katerimi smo se obremenjevali. Sonce v tehtnici nas bo spodbudilo k iskanju ravnovesja. Raje bomo potrpeli, kot da bi se postavili zase in vztrajali pri svojem.

Sobota, 24. 9. Venera v opoziciji z Neptunom lahko prinaša nestvaren in naiven pogled na partnerja, Lunin kvadrat na Mars pa jezo in prepire. Ni pravi čas za razčiščevanje, tudi finančnim transakcijam se danes izognite.

Čeprav čas ni primeren za začenjanje nove zveze, se bo v obstoječih veliko dogajalo. V soboto bomo nestvarni in idealizirali partnerja, v ponedeljek bodo prevladovale strasti in je pravi čas za srečanja in ljubezenska sporočila. V soboto in ponedeljek bodimo previdni z denarjem ter ne zapravljajmo!

Nedelja, 25. 9. Mlaj v tehtnici znova poudarja pomen sodelovanja in povezovanja, diplomacije in sklepanja kompromisov. Zjutraj je čas za romantiko, pozneje za globoke pogovore v zanimivi družbi.

Ponedeljek 26. 9. Če le ne bomo pretiravali in zajemali življenja s preveliko žlico, nas čaka prijeten dan. Pluton in Venera bosta budila strasti, čas je odličen za zmenke in zapeljiva ljubezenska šepetanja. Prepustite se!

Torek, 27. 9. Če se morate kljub retrogradnemu Merkurju o čem odločiti ali koga v kaj prepričati, je danes vse do poznega popoldneva čas za to. Po eni strani boste premogli dovolj diplomacije, po drugi pa odločnosti.

V torek se lahko marsikaj dogovorimo in druge prepričamo v svoj prav, v sredo pa je čas za delo, ki zahteva vztrajnost, motivacijo in trud.

Sreda, 28. 9. Luna v intenzivnem in energičnem škorpijonu bo budila strast, tudi do projektov in dela. Ker se Mars poveže s Saturnom, se bomo slednjega lotevali vztrajno. Čas je za opravila, ki predstavljajo tek na dolge proge.