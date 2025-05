Kažipot planetov: v torek bodo prevladale strasti (Suzy)

Prihaja teden, ki se ga lahko veselimo. S Soncem v biku bomo delali gotove, premišljene korake. Usmerjeni bomo na finančno področje, a si hkrati želeli privoščiti kaj lepega in dobrega, se razvajati – rajši v dvoje kot sami, saj bo Venera delala spodbudne aspekte. V petek bodo povečane intuicija, romantika, kreativnost, paziti morate le, da na zmenku ne idealizirate partnerja. V torek bodo prevladale strasti in lepe prvomajske dni in vznesena občutja boste nadgradili v spalnici.

Če bomo čez vikend sprva bolj družinski, nato ustvarjalni in obiskali kako prireditev, tudi začetek novega delovnega tedna ne bo slab. Z Luno v devici bomo lažje naredili, kar moramo, v ponedeljek nas bo spremljala sreča. Čas je odličen za dogovore, sestanke, timsko delo, poslovne poti, nakupovanje, urejanje zadev, nastopanje …

Petek, 2. 5. Romantičen dan, ko povabite simpatijo na zmenek, vezani pa se posvetite partnerju. Sveže zaljubljeni pazite le, da se ne zapletete z nekom, ki najbolj iskren z vami. Ni dober čas za nakupe kozmetike in oblačil.

Sobota, 3. 5. Luna bo dopoldne še v raku, tako se odpravite vsaj na družinsko kosilo ali piknik. Pozneje boste imeli manj potrebe po varnosti in družbi bližnjih, tako se lahko odpravite na kakšno družabno prireditev ali koncert.

Nedelja, 4. 5. Z Luno v levu bomo samozavestni in odločni. Čas je odličen za ukvarjanje s svojimi kreativnimi hobiji in tako in drugačno ustvarjanje. Ne ostajajte doma, poskrbite, da se boste pokazali v družbi in zasijali.

Ponedeljek, 5. 5. Ne bo se nam težko vrniti s počitnic in se spet spraviti k delu, saj nam bo šlo vse gladko od rok in bomo hitro naloge opravili. Poudarek bo na komunikaciji. Pojdite na kavo s sodelavci. Okoli 15. ure previdno na cesti.

Torek, 6. 5. Čeprav bo Luna v zadržani in sramežljivi devici in se bomo večino dneva pridno posvečali obveznostim, se popoldne in zvečer prepustite strastem v dvoje. Pričakujte, da se bo zmenek končal med rjuhami.

Sreda, 7. 5. Še en dan z Luno v devici, ki ga je dobro uporabiti za urejanje birokracije, delo, pospravljanje, urejanje papirjev … Popoldne lahko dramatiziramo v odnosih in preveč zapravimo, zato se umirite in ne pretiravajte.