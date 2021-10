Kažipot planetov: V sredo nam bo veliko pomenilo, da se lahko naslonimo na ...

Petek, 8. 10.

Energije boste imeli na pretek, a predvsem okoli 15. ure, ko bo Luna v opoziciji z Uranom, ohranite mirne živce. Večja je možnost nezgod, ki jih bodo še spodbujali jeza, nemir in nepotrpežljivost. Ne prepirajte se.

Sobota, 9. 10.

Do poznega popoldneva bo Luna še v intenzivnem in strastnem škorpijonu, potem vstopi v odprtega in pozitivnega strelca. Izkoristite dan za druženje z bližnjimi, večer pa preživite romantično s partnerjem.

Nedelja, 10. 10.

Spodbuden in optimističen dan z Luno v strelcu bo prinesel veselje in zadovoljstvo. Privoščite si kaj lepega in se obdajte z dobro družbo. Dan je idealen tudi za izlete v neznano in zanimive pustolovščine v naravi.

Ponedeljek, 11. 10.

Še en prijeten dan, Luna bo do večera še v strelcu, njena energija pa koristna za urejanje pravnih zadev, izobraževanje in posle, povezane s tujino. Zadovoljni boste in se zanosno lotevali svojih projektov.

Torek, 12. 10.

Luna prestopi v resnega, ambicioznega in odgovornega kozoroga, ki nas bo spodbujal k delu. Zvečer je v kvadratu z retrogradnim Merkurjem, zato v tem času ničesar ne razčiščujte in se ne dogovarjajte.

Sreda, 13. 10.

Ljudje, na katere se lahko zanesemo, nam bodo prinašali občutek varnosti in stabilnosti. Resne zveze se lahko poglobijo, zdelo se nam bo, da bomo s partnerjevo pomočjo vsemu kos. Okoli 13. ne vztrajajte pri svojem.

Četrtek, 14. 10.

Luna bo v odprtem vodnarju, a okoli 11. ure nas lahko še bremenijo neprijetne novice in skrbi. Pozneje se energija sprosti in lahko si privoščimo nekaj lepega za dušo. Pozno zvečer pazite na cesti, večja je možnost nesreč.

Prehajamo v najspodbudnejši del sicer precej napornega meseca. Koristno je, da v tem času globoko vdihnete in si napolnite baterije s prijetnimi dogodki in v družbi pozitivnih ljudi. V petek bo Sonce še v konjunkciji z Marsom, kar nam bo sicer prineslo veliko energije in fizične moči, a tudi nestrpnosti in jeze. Ker bo slednje barvalo celotni mesec, se izogibajte sporom in poskusite vpliv konstruktivno izkoristiti za delo in šport. Čez vikend se lahko nekaj razjasni in naredite korak naprej.V sredo nam bo veliko pomenilo, da se lahko naslonimo na najbližje in partnerja. Trdne zveze se bodo poglobile, saj je Venera v sekstilu s Saturnom, v odnosih bomo resni in odgovorni. Merkur bo sicer ta teden še retrograden. Ne začenjajmo ničesar novega in raje zaključujmo odprte projekte iz preteklosti, z nakupi pa še malce počakajmo, saj se že 18. 10. spet obrne v direktno gibanje.