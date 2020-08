Kažipot planetov: V soboto se bo dopoldanski notranji nemir stopnjeval

Petek, x. x.

Petek, 28. 8.

Želeli bomo zaključiti projekte še pred vikendom, resni, ambiciozni in prizadevni bomo. Okoli 15. ure se nam lahko utrne dobra rešitev ali pa dobimo nepričakovano povabilo ali nenadejane dobre novice.

Sobota, 29. 8.

Če bi se lahko oddaljili od čustvenih pritiskov, bi bil dan lahko prav prijeten, odličen za druženje. A dopoldanski notranji nemir se bo še stopnjeval in zamorjenost se lahko prelevi v nasilje. Pazite nase!

Nedelja, 30. 8.

Pritiski, prepiri, laži in izmikanje v odnosih bodo nadaljevali neprijetno energijo vikenda. Pozno zvečer pazite na cesti, pri vseh nevarnih opravilih, v gorah, pri športu in rokovanju z vnetljivimi snovmi.

Ponedeljek, 31. 8.

Dan z Luno v hitrem in odprtem vodnarju bo prinesel svež veter in veliko novih idej in načrtov, ki pa jih zaradi bližajoče se polne lune še ne bomo uresničili. Izkoristite čas za druženje in razpravljanje s prijatelji.

Torek, 1. 9.

Prvi šolski dan bosta zjutraj še spremljala navdušenje in zagon, pred poldnevom pa Luna vstopi v ribi in volja in energija nam bosta upadli. Do večera ne bo pomembnih aspektov, počivajte in se sproščajte.

Sreda, 2. 9.

Polna luna v pasivnih ribah se dovrši že zjutraj, tako bomo imeli čez dan vseeno malce več zanosa kot prej. Sonce v trigonu z Uranom bo prineslo nove ideje, Lunin večerni sekstil z Jupitrom pa zadovoljstvo.

Četrtek, 3. 9.

Čeprav bomo lenobni in neodločni, nas delo ne bo čakalo. Če se potrudimo in zberemo, lahko danes veliko opravimo. Popoldne bo Venera obarvala s prijetno energijo. Družite se, osvajajte in dvorite simpatiji.

Energija bo najprimernejša za sproščanje, ustvarjanje in duhovno delo. Zaradi pretežno spodbudnih Merkurjevih aspektov se lahko kljub temu ves teden dogovarjamo o prihodnjih projektih in se dobro organiziramo za naprej. Čeprav bodo prvi šolski dnevi zmedeni in negotovi, obarvani z ribjo energijo, šolarji pa še malce lenobni, jim lahko Merkur pomaga pri postavljanju temeljev in sistema za novo šolsko leto.V odnosih bo malce bolj napeto, saj dela Venera opozicijo s Plutonom in Saturnom. Srečevali se bomo z ovirami, ohladitvami, težavami, ljubosumjem, se borili za premoč in prevlado s partnerjem …Sonce v trigonu z Uranom pa nam bo sredi tedna prineslo nove ideje, prelom s starim načinom delovanja, želeli bomo nekaj spremeniti in se osvoboditi odvečnih bremen.