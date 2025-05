Kažipot planetov: v soboto bo več stresa, nemira, načrti se nam bodo spreminjali (Suzy)

Vikend bo stresen, potem se energije umirijo in nas čaka prijeten in uspešen teden. V soboto bo več stresa, nemira, načrti se nam bodo spreminjali. Pazite na cesti in pri rokovanju z nevarnimi in vnetljivimi snovmi. Hitite počasi. V nedeljo bomo vzkipljivi in se bomo pripravljeni spreti za vsako malenkost. Zadržite se, saj lahko s svojimi besedami hitro koga prizadenete.

Sonce v torek vstopi v igriva dvojčka, ki prinašata lahkotnejšo energijo, več želje po druženju, mreženju, povezovanju in zabavi. Kljub temu bomo sprva še obdržali nekaj resnosti in odgovornosti, saj se Sonce poveže s Saturnom, tako lahko veliko naredimo.

Zelo prijeten bo četrtek, ko bosta Venera in Mars spodbujala ljubezen in strasti, Sonce in Neptun pa upanje, vznesenost, pričakovanja, kreativnost, navdih, karizmatičnost, zaupanje v pravljičnost življenja. Preživite ga v dvoje ali v dobri družbi.

Petek, 16. 5. Resno in odgovorno bomo opravljali svoje naloge. Tudi če se bomo zvečer odpravili na lepše, se bomo odločili za družbo, ki nam lahko koristi poslovno. V ljubezni so mogoča razočaranja zaradi prevelikih pričakovanj.

Sobota, 17. 5. Naporen dan, saj se nam bodo načrti nenehno spreminjali, nemirni bomo, prometna gneča nam lahko pride do živega. Poskrbite, da boste imeli na zalogi tudi drugo in tretjo možnost, če se prva sfiži.

Nedelja, 18. 5. Luna že zjutraj vstopi v vodnarja in povečuje potrebo po svobodi, sproščenosti. Če nas bo kdo privijal, mu bomo hitro povedali svoje. Pazite le, saj lahko s tem naredite veliko škode. Ne borite se za svoj prav!

Ponedeljek, 19. 5. Zjutraj se pocrkljajte s partnerjem in malce dlje ostanite doma. Dopoldne bo napeto, marsikaj vas lahko ujezi. Okoli 14. ure bo več komunikacijskih šumov, tako tedaj ne načrtujte pomembnih sestankov.

Torek, 20. 5. Čeprav bomo resno opravili svoje naloge, nas bo vedno bolj mikalo, da bi vse odrinili na stran in se sprostili, zabavali. Jutro bo stresno, vse bo šlo narobe. Opravite najbolj nujno, nato se dobite s prijatelji.

Sreda, 21. 5. Počasen, pasiven, rutinski dan. Luna bo v sanjavih ribah, z njo tudi mi ne bomo imeli prave volje in zanosa. Vzemite si čas za počitek, kopel, razvajanje, duhovnost, ogled romantičnega filma, kreativne hobije …