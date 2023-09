Kažipot planetov: V petek nas čaka polna luna v ovnu, ki družbeno označuje zaključek prve faze sanacije poplav

V razmeroma mirnem tednu se nam obetata dva večja astrološka dogodka. Najprej 23. septembra jesensko enakonočje, ko Sonce vstopi v tehtnico, ki je znamenje harmonije in iskanja kompromisov. Bolj bomo usmerjeni v partnerstvo, manj se bomo prepirali in postavljali zase, najpomembneje nam bo, da vse čim bolj mirno teče, četudi bomo morali za to kaj pogoltniti.

Petek, 22. 9. Kljub zmedi, lenobnosti in zapletom bomo čez dan še precej optimistični. Popoldne bomo spoznali, da nima smisla vztrajati, če se nič ne premakne, dvignili roke od projektov ter se družili. Zvečer bomo resni.

Sobota, 23. 9. Sonce v tehtnici prinaša energijo sodelovanja in povezovanja, kar izkoristite tako v službi kot doma. Luna bo ves dan v ambicioznem kozorogu, tako lahko kljub vikendu nadoknadite službene zaostanke.

Nedelja, 24. 9. Resni, odgovorni in organizirani bomo, a si vseeno vzemimo čas za kakšen izlet. Okoli 13. ure bomo najbolj potrebovali odklop in nas bo vleklo v naravo. Večer bo romantičen. Privoščite si kopel v dvoje.

V petek nas nato čaka polna luna v ovnu, ki družbeno označuje zaključek prve faze sanacije poplav. Videti je, da se nam obeta finančna pomoč iz tujine, aspektna struktura zmaj v karti lunacije pa kaže transformacijo, ki prinaša solidarnost, sočutje, medsebojno povezanost. Zasebno je čas za ustvarjanje in duhovno delo. Odlično obdobje je za to, da začnete meditirati. Se pa lahko nepričakovano konča kakšna trhla ljubezenska zveza. Vpliv polne lune bomo čutili že nekaj dni prej.

Ponedeljek, 25. 9. Dan se splača izkoristiti za vse, pri čemer potrebujete srečo – lahko so to nakupi, dogovori, sestanki, novi projekti, učenje, finančne naložbe, načrtovanje potovanja … Samo zvečer ne pretiravajte z dobrotami.

Torek, 26. 9. Energično bomo začeli dan, nato pa nas lahko dopoldne ustavijo težave v ljubezenskih odnosih. Okoli 14. ure se lahko načrti spreminjajo, kar bo prinašalo stres in živčnost. Pazite na cesti, večja je možnost nezgod.

Sreda, 27. 9. Luna bo v ribah in ves dan ne bo delala pomembnejših aspektov, tako bomo počasni, lenobni, sanjavi, utrujeni ter opravili samo nujno rutinsko delo, vsemu drugemu pa se bomo izognili in počivali.

