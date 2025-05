Kažipot planetov: v odnosih bomo vročekrvni in drzni (Suzy)

Vplivi tedna nas bodo porivali naprej, v novo. Ponedeljkov mlaj v dvojčkih prinaša nove začetke, več živahnosti, družabnosti, druženja, komunikacije, a tudi hitre spremembe in preobrate.

Želeli se bomo osvoboditi vsega, kar nas omejuje in pritiska na nas. Saturn bo v nedeljo prestopil v ovna, kar bo pripadnikom tega znamenja prineslo več resnosti in odgovornosti, ostali bomo na splošno bolj vztrajno dosegali cilje.

V odnosih bomo vročekrvni in drzni, sicer ves teden komunikativni in razmišljujoči. Veliko se nam bo dogajalo. Sklenemo lahko koristne dogovore, se mrežimo ter sprejemamo pomembne odločitve.

V soboto pazite na cesti, več bo stresa in nemira. Bodite prilagodljivi, če se vam načrti spreminjajo. V nedeljo bomo vztrajni in prizadevni, tako lahko odpravimo službene zaostanke in uredimo obveznosti. V ponedeljek se odprite navdihu, v torek začnite uresničevati svoje cilje.

Petek, 23. 5. Luna bo v ovnu, energični bomo in imeli ves dan dovolj moči za šport in fizično delo. Zvečer bomo težko zaspali zaradi presežkov energije. Koristno jih lahko uporabite za erotiko in strasti v spalnici.

Sobota, 24. 5. Več bo nervoze, ostanite prilagodljivi in ne skačite v zrak na prvo žogo. Čez dan bomo ognjeni in odločni, zvečer se bomo umirili, saj Luna prestopi v stabilnega bika. Ne rinite z glavo skozi zid!

Nedelja, 25. 5. Saturnov prestop v ovna bodo najbolj čutili ovni, ki bodo morali narediti red v življenju. Ostali se danes lotite dela, s katerim ste odlašali. Dan je primeren za hojo v hribe, napor, ki prinaša zadovoljstvo.

Hitra in dinamična energija nam bo pognala kri po žilah. Marsikomu se bo zdelo, da se dogaja preveč, več bo živčnosti. Nič ni narobe, če delo zamuja. Raje se mrežite, povezujte, sklepajte posle na pijači.

Torek, 27. 5. Luna bo še vedno v dvojčkih, a dobro bomo vedeli, česa si želimo, ter kljub raztresenosti ohranjali zastavljeno smer. Največ energije bomo imeli zvečer. Ne ostajajte doma, družite se in zabavajte.

Sreda, 28. 5. Luna v dvojčkih nam bo tudi danes prinašala dobre dogovore, nove priložnosti in poznanstva, najbolj okoli 15. ure. Zvečer prestopi v raka. Bolj čustveni bomo in občutljivi, slabe novice nas lahko prestrašijo.