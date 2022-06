Kažipot planetov: v odnosih bo lahko čez vikend nekaj vroče krvi

Torkova polna luna v strelcu obljublja več optimizma in upanja, sproščenosti in potovanj, ki si jih privoščimo, da si napolnimo baterije, čeprav si ob tem morda zatiskamo oči pred vsem, kar nas čaka jeseni. Spet direktni Merkur se v ponedeljek pridruži Soncu v dvojčkih, zato je smiselno izkoristiti lahkotne energije za druženje, zabavo, piknike, srečevanje s prijatelji in družino, smeh in izmenjavanje novic in informacij.

V odnosih bo lahko čez vikend nekaj vroče krvi. Zveze, ki so že sicer na majavih temeljih, lahko razpadejo.

Za delo in poslovne zadeve bosta najbolj spodbudna sreda in četrtek, ko bo Sonce v trigonu s Saturnom in lahko resno, odgovorno in ambiciozno veliko dosežemo. Paziti se moramo samo naivnosti, prevelike zaupljivosti in pogleda skozi rožnata očala, saj bo istočasno Sonce v kvadratu z Neptunom.

Petek, 10. 6. Jasnost, odločnost in trma bodo vaši aduti, predvsem na poslovnem področju. Največ lahko dosežete okoli 14. ure, ko boste neizprosen in trd pogajalec, natančni, nepremakljivi in strogi. Zvečer boste bolj čustveni.

Sobota, 11. 6. Ko se združita Venera in Uran, lahko v ljubezni pričakujemo presenečenja v obe smeri – lahko se čez noč noro zaljubite ali poči zveza, v kateri že prej ni bilo vse najboljše. Električno energijo uporabite med rjuhami!

Nedelja, 12. 6. Naša čustva bodo globoka, intenzivna, vse bomo jemali osebno. Okoli 16. ure smo lahko užaljeni, jezni, zaskrbljeni, nato pa bo pritisk popustil in z novim upanjem in voljo se lahko posvetimo kreativnemu ustvarjanju.

Ponedeljek, 13. 6. Merkur se vrne v dvojčka, v svoje znamenje, in družabna povabila se bodo začela vrstiti eno za drugim. Že zjutraj nas bo spremljala sreča, zato ne bo nič narobe, če malce prej zaključite delo in greste na pijačo.

Torek, 14. 6. Polna luna v strelcu prinaša več dobre volje, odprtosti, optimizma, sreče, želje po raziskovanju. Vseeno pomislite, pred čim si zatiskate oči oz. na katerem področju ste morda preveč naivni. Ostanite z nogami na tleh!​

Sreda, 15. 6. Luna bo v kozorogu, mi pa resni, odgovorni, ambiciozni, pripravljeni narediti red v svojem življenju. Zavihajte rokave in opravite čim več dela, najdite najboljši način za uresničevanje ciljev.