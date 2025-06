Kažipot planetov: v nedeljo bomo zaskrbljeni in prestrašeni (Suzy)

Čeprav se s poletnim solsticijem ta teden uradno začne poletje, še ne bomo prav lahkotni in sproščeni. Sonce namreč s kvadratoma na Saturn in Neptun obuja pred kratkim dovršeni Jupitrov kvadrat z omenjenima planetoma, aspekt se ujame tudi v sredin mlaj, tako se njegov vpliv podaljša. Še vedno nas bodo plašile slabe novice z vojnih žarišč. V nedeljo bomo zaskrbljeni in prestrašeni, v ponedeljek občutljivi, čustveni, naivni, utrujeni. Vse pomembne opravke tedna opravite v torek, ko Sonce prečka Jupiter in nam prinaša vsaj malo sreče in uspeha.

Sreda bo naporna vsaj do poldneva, ko bo mlaj. Osredotočite se nase, privoščite si kaj za dušo in se čim bolj odmaknite od dogajanja, ki vas lahko razburi. Ni pravi čas za razčiščevanje družinskih razprtij.

Četrtek bo spodbudnejši, viharji zadnjih dni se bodo umirjali, več lahko dosežemo in opravimo, čeprav bomo še vedno bolj čustveni, občutljivi in v sebi predelovali nedavne dogodke.

Petek, 20. 6. Luna v ovnu nam bo prinesla odločnost in vročekrvnost, a ker je večja verjetnost nesporazumov in sporov, ne načenjajte spornih tem in ne prilivajte olja na ogenj. Koristile vam bodo športne aktivnosti.

Sobota, 21. 6. Luna bo v biku, iskali bomo užitke in si želeli kaj lepega in dobrega privoščiti, najbolje skupaj z družino, saj Sonce vstopi v raka. Bodite proaktivni. Pojdite na družinski izlet, ustvarite nepozabne spomine.

Nedelja, 22. 6. Srečevali se bomo z ovirami, spopadali s črnogledostjo, utrujenostjo in strahovi. Ne ostajajte doma in pri miru, pojdite v naravo. Zvečer vam lahko pogovor prinese razbremenitev. Pogovorite se s prijateljem.

Ponedeljek, 23. 6. Luna v dvojčkih nas bo naredila bolj lahkotne in pišmevuhovske, tako bomo skrbi preteklih dni lažje vrgli čez ramo. Dopoldne bomo nagle jeze, preostanek dneva pa ležerni, pasivni in počasni. Čas je za počitek.

Torek, 24. 6. Kljub napetosti bližajočega se mlaja je to dan, ko lahko najuspešneje opravite svoje obveznosti. Primeren je tudi za druženje in komunikacijo, zabavo, obisk kake prireditve. Zadihajte in se odklopite.

Sreda, 25. 6. Mlaj bo naporen, če boste pustili, da vam stvari pridejo do živega. Če boste ostali v svojih drobnih radostih in odrinili skrbi na stran, boste čustveno stabilnejši. Po poldnevu se bo energija začela umirjati.