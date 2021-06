Kažipot planetov: to bo najnapornejši dan tedna

Mrk se dovrši malo pred eno. Po tem bo napetost sicer popuščala, zmeda pa ne. Luna bo v kvadratu z Neptunom – počasni, lenobni, zasanjani in neučinkoviti bomo. Ne zadajajte si prevelikih nalog. Raje počivajte.

Petek, x. x. Petek, 4. 6.

Luna v ovnu nam bo dala nov zagon in energijo za šport in fizično delo. Zvečer bo v sekstilu s Saturnom, zato bomo želeli še pozno v noč nekaj dokončati, urediti, ukvarjali se bomo s papirji.

Sobota, 5. 6.

Naporen dan, ker je povečana možnost nesporazumov in zavajanja, napak in nezgod, hkrati pa Mars in Pluton spodbujata agresijo, zato bodite previdni na cesti in se izogibajte sporom in težavnim ljudem.

Nedelja, 6. 6.

Prijeten dan nas čaka. Luna bo v stabilnem biku, iskali bomo užitke in si kaj privoščili za dušo. Dopoldne bomo vedri, optimistični, lahko izvemo dobre novice, tudi v ljubezni se bo vse lepo odvijalo.

Ponedeljek, 7. 6.

Dopoldne bo stresno. Načrti se bodo spreminjali, v zraku bosta stres, naglica. Pazite na cesti. Pozneje gre Luna v kvadrat s Saturnom in lahko se navzamemo malodušja, črnih misli, potrtosti. Vpliv bo kratkotrajen.

Torek, 8. 6.

Čez dan bomo še na počasnih obratih, zagnani in odločni pri doseganju svojih ciljev, zvečer pa Luna vstopi v dvojčka in iskali bomo sprostitev in zabavo, druženje, dogajanje. Dobite se s prijatelji, pojdite ven.

Sreda, 9. 6.

Hiter, dinamičen dan, ko bo vsega preveč in bo vse na glavo. Luna je v dvojčkih, njen vladar retrograden, bliža se mrk. Ne delajte preveč, vzemite si čas za počitek in bodite čim bolj prilagodljivi.

Še vedno smo v sezoni mrkov in obdobju retrogradnega Merkurja, zato ne pričakujte, da vam bo šlo vse, kot je bilo predvideno. Ravno obratno – načrti se bodo spreminjali, okoliščine tudi, čim bolj prilagodljivi boste morali biti. Sončni mrk se dovrši v četrtek, v dvojčkih, spremembe pa prinaša predvsem pripadnikom tega znamenja, strelcem, delno devicam in ribam. Poudarek bo tokrat na komunikaciji, na dan lahko pridejo nove informacije, delali bom red in se na novo organizirali, čeprav bo v ozadju zadev, s katerimi se ukvarjamo, še vedno veliko manipulacije, laži, prikrivanja. Ne bodite naivni in lahkoverni, vse preverite in ničemur ne verjemite slepo!Sicer bo najnapornejši dan tedna sobota, ko bo Merkur v kvadratu z Neptunom prav tako spodbujal zgoraj opisano zmedo, kaos, zavajanje tako na osebni kot poslovni ravni. Stvari ne boste videli prav, lahko jih tudi napačno razumete, na drugi strani pa boste imeli ljudi s figo v žepu. Ker bosta Mars in Pluton v opoziciji, bo na družbeni ravni več nasilja. Obvladujte svoj bes in se ne zapletajte v nepotrebne spore.