Kažipot planetov: Težke novice lahko prihajajo tudi iz tujine (Suzy)

S tremi planeti v vodnarju bomo še vedno želeli napredovati, uvajati novosti, delati korake naprej, a ustavljala nas bodo čustva, zmeda, strahovi, napake. Sonce in Merkur bosta v odzemljenih, občutljivih ribah ter v sredo prečkala Saturn. Omejitve, blokade, razočaranja bomo tako občutili v sredo, ko bo konjunkcija eksaktna, zaradi sobotne polne lune, ki jo aktivira, pa že čez vikend. Pokazala se bo realna slika, naša hrepenenja in želje ne bodo izpolnjene. Marsikdo bo v stiski.

Petek, 23. 2. Merkur vstopi v ribi, tako bomo nekaj časa veliko bolj čustveni, občutljivi, odločali se bomo z intuicijo in srcem, a lahko popolnoma brez premisleka. Ne zapadajte v melanholijo, pasivnost, ležernost, sanjarjenje …

Sobota, 24. 2. Naporna polna luna. Ne zapravljajte, ne nakupujte, več bo razočaranja in dramatiziranja v odnosih. Na nas bodo pritiskali strahovi in slabe novice. Umaknite se in predelajte tesnobo in žalost. Težko vam bo.

Nedelja, 25. 2. Zatekali se bomo v delo in pospravljanje, da bi pregnali grenak priokus včerajšnjega dneva. Ustvarjanje reda nam bo dajalo občutek nadzora nad situacijo. Zvečer bomo najbolj energični.

Na družbeni ravni se bodo nadaljevali škandali, afere, odpirale se bodo boleče teme, na katere se bo vlada odzvala pasivno, nemočno ali s sprenevedanjem. Težke novice lahko prihajajo tudi iz tujine. Pomembno je, da se naučimo sprejemati in spuščati svojo ranljivost. Čez vikend omejimo pričakovanja in ne zapravljajmo. V torek ne bodimo preveč velikopotezni. V sredo se bomo morali soočiti z neprijetno resnico, a bomo vsaj jasno bomo videli, v čem je težava. Šele v četrtek bomo lahko malce zadihali.

Ponedeljek, 26. 2. Zjutraj bomo počasni, pozabljivi, lenobni, stežka bomo zgrabili za delo. Po 15.30. uri vstopi Luna v tehtnico, lažje bomo zadihali in spustili stvari, ki nas bremenijo. Sklepali bomo kompromise.

Torek, 27. 2. Pazite, da si ne zastavljate neuresničljivih načrtov in ne pretiravate s športom. Največ energije bomo imeli okoli 14. ure. Tedaj je čas za vadbo in fizično delo, zvečer, okoli 19. ure, pa za romantiko in ljubezen.

Sreda, 28. 2. Težaven dan, Sonce in Merkur bosta eksaktno na Saturnu. Nekaj neprijetnega se bo razkrilo. Najbolje bo, da se lotite dela in se soočite s stvarmi takimi, kot so, ter ne poglabljate notranje stiske z razočaranjem.