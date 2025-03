Kažipot planetov: Ta vikend počivajte, prepustite se romantiki (Suzy)

Še vedno smo v vrtincu sprememb, predelovanju in spuščanju starega. Retrogradna Merkur in Venera se vračata v ribi, tako bo še več zmede, pasivnosti, napak, smilili se bomo sami sebi, namesto da bi jih reševali.

V soboto nas čaka sončni mrk v ovnu, ki bo spodbudnejši kot lunin. Prinaša več volje, moči in odločnosti. Najbolj ga bodo čutili ovni, tehtnice, raki in kozorogi. Na splošno prinaša borbenost, vznemirjenje zaradi strahov in negotovosti ter jasno odraža aktualne evropske oborožitvene težnje.

Neptun v nedeljo vstopi v ovna. Pripadnikom tega znamenja prinaša več kreativnosti in navdiha, širše gledano odpira čas boja za svoje ideale in prepričanja.

Ta vikend počivajte in si ne zadajte pomembnih nalog. Ne odločajte se, večja je možnost napačne presoje, saj situacije ne boste videli jasno. Utrujeni boste, zmedeni, dogodki bodo prišli za vami. Raje se prepustite ustvarjanju in romantiki.

Petek, 28. 3. Luna bo do večera še v pasivnih in občutljivih ribah, dan pred mlajem bo tudi napetosti več. Okoli poldneva nas lahko dosežejo slabe novice, več bo strahov in tesnobe. Večer bo lepši, romantičen, preživite ga v dvoje.

Mrk se dovrši opoldne, po tem bo napetost popuščala. Spodbujena bo Marsova energija, tako poglejte, kje sami reagirate premočno zaradi ranjenosti in čustev. Večer bo prijeten in ga velja izkoristiti za druženje.

Nedelja, 30. 3. Merkur se vrača v ribi, Neptun vstopi v ovna. Marsikaj nas bo jezilo, a ne bomo imeli zvezane roke, da bi kaj ukrenili. Okoli 11. ure pazite, da vam jeza ne zamegli presoje in se ne znesete nenadzorovano nad drugimi.

Ponedeljek, 31. 3. Luna bo v prizemljenem biku in ves dan ne dela večjih aspektov. Energija se bo umirila, kar bo nadvse blagodejno po zadnjih razburkanih dnevih. Čas je za rutinska opravila, še vedno se ne lotevajte novih projektov.

Torek, 1. 4. Luna v biku prinaša več stabilnosti in občutek, da smo po viharju – ki sicer še ni povsem za nami – spet stopili na trdna tla. Dopoldne bomo zelo učinkoviti, veliko lahko dosežemo. Zvečer je čas za zmenek, druženje.

Sreda, 2. 4. Luna bo v živahnih dvojčkih, iskali bomo družbo in zabavo. Čez dan ne dela pomembnih aspektov, tako bo čas za rutinske zadeve, zelo prijeten pa bo večer, ko ne ostajajte doma, ampak se odpravite na kakšno prireditev.