Kažipot planetov: Spustite vse, kar ni dobro za vas, četudi je boleče (Suzy)

Sonce in Merkur se bosta ta teden pridružila Marsu v škorpijonu, tako bomo bolj strastni, intenzivni, drzni, prodorni, odločno se bomo lotili doseganja ciljev, vodila nas bodo globoka čustva in težnja, da pridemo zadevam do dna. Ker smo v obdobju med mrki, sicer ni priporočljivo začenjati novih projektov, ampak se odpreti čustvenemu in siceršnjemu čiščenju in spustiti vse, kar nam ne služi več. V petek in soboto lahko pride na plan nekaj, kar nas bo sililo v preobrazbo, morda bomo prisiljeni končati kakšen odnos ali sodelovanje, se nečemu odpovedati.

Najprijetnejši dan tedna bo nedelja, ki jo bodo barvali zadovoljstvo, sreča, harmonični odnosi, hkrati lahko sprejmemo pametne odločitve, se marsikaj konstruktivnega dogovorimo ter zbrano in vztrajno odpravimo delovne zaostanke. Tudi v torek bomo bolj zbrani ter lahko uspešno veliko opravimo.

Petek, 20. 10. Največ energije bomo imeli okoli 14. ure, tedaj je čas za delo in šport. Na plan lahko pride nekaj, kar nas bo vznemirilo in prisililo v neprijetne spremembe. Spustite vse, kar ni dobro za vas, četudi je boleče.

Sobota, 21. 10. Pritiski še ne bodo popustili, poiščite način, da se izvijete iz primeža negativnih čustev, predvsem jeze. Zvečer bo živahno, dobite lahko nepričakovano povabilo, ki ga izkoristite in se družite. Zapišite si dobre ideje.

Intenzivni in strastni bomo ter vse jemali bolj osebno in zares. Predajte se ljubezni in si privoščite nekaj za dušo in razvajanje, a vseeno ne zapostavljajte nujnih obveznosti. Ni čas za pogovore in razčiščevanje.

Ponedeljek, 23. 10. Gnala nas bodo močna čustva in strasti, nemirni bomo in nepotrpežljivi, potrebovali bomo čas zase. Zvečer bo Luna v kvadratu z Uranom, predvsem zvečer je več možnosti nesreč, previdno na cesti in pri športu.

Torek, 24. 10. Dopoldne Luna prestopi v občutljive in čustvene ribe, tako bomo pasivni in sanjavi, a vseeno se splača zbrati in zavihati rokave, saj lahko uspešno veliko opravimo. Ne pustite se črnogledosti, lotite se dela.

Sreda, 25. 10. Zaradi Lune v ribah bomo bolj ranljivi, njena opozicija z Venero lahko okoli poldneva prinese ljubezensko razočaranje. Ne zapravljajte in počakajte z lepotnimi posegi. Zvečer se družite s prijatelji.