Kažipot planetov: Sproščeni poletni dnevi nas čakajo (Suzy)

Sproščeni poletni dnevi nas čakajo, najbolje jih je preživeti na počitnicah. Manj se bo dogajalo, čas nam bo počasneje tekel, manj bo obveznosti in skrbi. Oddahnite si ter si napolnite baterije za napornejše jesenske trenutke.

Sonce je zadnji teden v levu, zato izkoristite povečano samozavest, energičnost in kreativnost za uresničevanje svojih idej in osvajanje. Merkur je spet direkten, tako lahko začnete delati na zastavljenih si ciljih. Venera v raku bo prinesla občutek, da se najbolje počutimo z družino in tistimi, ki jim zaupamo.

Čez vikend se razvajajte in si kaj privoščite. V ponedeljek je čas za dogovore, sestanke, urejanje zadev, šport, izlete, komunikacijo, druženje, zabavo. Sredi tedna bomo najbolj čustveni in družinski. V četrtek samoza­vestni in odločni.

Petek, 15. 8. Luna v biku nas bo klicala k užitkom, zato si privoščite kaj za dušo in razvajanje čutov. Dan bo zelo prijeten, primeren za nakupe, lepotne tretmaje, druženje, ljubezenske trenutke, finančna vlaganja …

Sobota, 16. 8. Ves dan bomo še ležerni, nič kaj dosti se nam ne bo ljubilo, raje bomo kaj dobrega pojedli in popili. Zvečer Luna vstopi v dvojčke in več bo nemira. Lahko izvemo slabe novice ali nas nekaj skrbi. Predihajte občutke!

Nedelja, 17. 8. Luna bo v igrivih dvojčkih, a ne dela posebnih aspektov. Napetost bo popustila. Želeli si bomo zabave, površnega druženja, kratkih izletov. Lahko se odpravite tudi na kakšno poletno prireditev ali festival.

Ponedeljek, 18. 8. Veliko se nam bo dogajalo, a lahko tudi veliko uredimo in se dogovorimo. Najbolj odločni bomo okoli 13. ure, ko je čas za sestanke in predstavitve. Zvečer nas lahko popade tesnoba, izvemo slabo novico.

Torek, 19. 8. Luna bo v raku, tako bomo čustveno bolj občutljivi. Dopoldne bo v kvadratu z Marsom, tako bomo bolj zaščitniški do bližnjih, hitreje se lahko razjezimo in premočno reagiramo. Večer bo prijeten. Družite se.

Sreda, 20. 8. Luna bo v raku, bolj bomo čustveni, občutljivi, nostalgični, zaščitniški. Okoli 14. ure se lepo poveže z Venero, tedaj je čas za zmenek, nakupe kozmetike, lepotne tretmaje, finančne mahinacije, druženje …