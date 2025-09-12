Kažipot planetov: še vedno smo v obdobju med dvema mrkoma (Suzy)

Še vedno smo v obdobju med dvema mrkoma – lunin je za nami, sončni sledi 21. septembra. To je spremenljiv čas, ko se zdi, da krmilo življenja ni v naših rokah, ampak nas vodi usoda. Ruši se, kar ni več dobro za nas, a tega nismo želeli spustiti, da bi se le prestavili tja, kjer moramo biti.

Dnevi tako niso primerni za sprejemanje pomembnih odločitev, začenjanje česarkoli novega, ampak zaključevanje starega, še bolje je počakati in videti, kam nas življenje želi peljati samo. Če nam mrka padeta na pomembne točke in planete osebnega horoskopa, si lahko obetamo, da bo turbulentno in se nam bo veliko dogajalo.

Ob tem sicer teden ne bo tako naporen kot prejšnji. Na dnevni ravni bomo sprva deležni prijetnih vplivov, ki jih v petek izkoristimo, če moramo vseeno kaj nujnega opraviti, kupiti, vložiti, se dogovoriti, odločiti. Vikend je odličen za mini počitnice. V soboto se nam lahko razjasni nekaj iz preteklosti. Le v sredo in četrtek bo več skrbi, tesnobe, črnih misli in nejasnosti. Odmaknite se in poskrbite zase.

Prijeten dan, kljub mrkom stabilen z Luno v biku, ko bomo dobrovoljni, uspešni, zadovoljni. Zjutraj lahko sicer pričakujemo preveč in smo razočarani, a preostanek dneva bo odličen za vse, česar se lotimo.

Sobota, 13. 9. Luna v dvojčkih nas bo naredila družabne, radovedne, iskali bomo zabavo, zato bi bilo odlično, če se odpravimo na družinski izlet ali vikend s prijatelji. Razjasni se nam lahko neka skrivnost iz preteklosti.

Nedelja, 14. 9. Od poldneva do 14. ure nas čaka nekaj ovir, ki pa nam ne bodo pokvarile razpoloženja. Popoldne bo prijetno in ga izkoristimo za ljubezenske dogodivščine. Zvečer pojdimo prej v posteljo, večer bo naporen.

Ponedeljek, 15. 9. Luna bo v družinskem in čustvenem raku, tako bomo bolj občutljivi, a se Venera in Mars povežeta v sekstil, tako se odpravimo na zmenek ali si vzemimo čas za partnerja. Ljubezenske iskrice bodo preskakovale.

Torek, 16. 9. Luna bo še vedno v raku, ne bo nam toliko do druženja kot do preživljanja časa z družino. Popoldne nas bo spremljala sreča pri nakupih in financah, zvečer bomo energični in zadovoljni. Čas je za družinski večer.

Sreda, 17. 9. Luna že zjutraj vstopi v samozavestnega leva, vendar se Merkur poveže v opozicijo s Saturnom, tako bomo bolj črnogledi, resni, zaskrbljeni, tesnobni. Pustite, da vas že zjutraj vodi navdih, odprite se novim idejam.