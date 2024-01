Kažipot planetov: Čez vikend se nam lahko nekaj razjasni (Suzy)

Pluton in Sonce sta vstopila v vodnarja in prinesla novo energijo, sveže ideje, več odprtosti za novosti in spremembe, več individualizma, potrebe po svobodi, avtentičnosti in povezovanja v enakomisleče skupine. Razmislite, kaj si želite spustiti, kje ne prenesete več omejitev, kje bi radi lahkotneje zadihali.

Še vedno je kar nekaj planetov v kozorogu, tako bo imelo delo prednost pred zabavo. Resni bomo in odgovorni. Čez vikend se nam lahko nekaj razjasni, več bo uvidov in spoznanj, pazimo pa, da ne pretiravamo z dobro hrano in pijačo, ne zapravljamo, si ne privoščimo več, kot zmoremo ali je zdravo. Zelo prijetna bo nedelja, ko bomo zadovoljni v ljubezni, čutili, da se na partnerja lahko zanesemo, hkrati pa nas osrečuje. Lahko doživimo marsikaj novega, zato ne ostajajte doma.

V ponedeljek bomo imeli največ energije, da gremo v akcijo, se ukvarjamo s športom, zaženemo projekte, ki so obstali na mrtvi točki, in začnemo uresničevati svoje cilje.

Petek, 26. 1. Luna bo v ognjevitem levu, a do večera ne dela pomembnejših aspektov. Samozavestni bomo in želeli pokazati svoje talente. Zvečer bodite dodatno previdni na cesti. Veliko bo živčnosti in nepričakovanih situacij.

Sobota, 27. 1. Izogibajte se vsakršnemu pretiravanju – s hrano, pijačo, dobrotami, opojnimi snovmi, razvajanjem, omejite čustveno dramo, zapravljanje, visokoleteče načrte in svoj ego. Tako bo dan prav prijeten in namenjen druženju.

Nedelja, 28. 1. Čeprav bo Luna v devici spodbujala skromnost in delavnost ter nas zjutraj lahko dosežejo skrbi in slabe novice, bo sledil uspešen dan. Vzemite si čas za partnerja in razvajanje. Pojdita na izlet in si kaj privoščita.

Ponedeljek, 29. 1. Veliko lahko dosežete, saj vas bo Luna v devici spodbujala k delu, Mars in Uran pa dodajala zanos in nove ideje. Dopoldne izkoristite za timsko delo, sestanke, nove projekte. Zvečer počivajte in si pripravite kopel.

Torek, 30. 1. Ves dan bomo še praktični in analitični in se sistematično lotevali dela in opravkov. V ljubezni lahko idealiziramo partnerja in simpatijo, čemur sledi razočaranje. Čas ni primeren za nakupe in lepotne posege.

Sreda, 31. 1. Luna v tehtnici bo našo pozornost preusmerila k odnosom. Iskali bomo harmonijo in hrepeneli po romantičnih doživetjih. Čez dan Luna ne dela posebnih aspektov, rutinske zadeve bodo gladko tekle.