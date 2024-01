Kažipot planetov: Razmislite, česa se oklepate in kaj morate pustiti za sabo (Suzy)

Kar nekaj pomembnih astroloških dogodkov nas čaka – najpomembnejši je Plutonov prestop v vodnarja hkrati s premikom Sonca v isto znamenje.

Dokončno nam bo postalo jasno, da starega sveta ni več, da moramo naprej in sprejeti moderen, napreden, tehnološki, hitrejši, ekološki način življenja z manj gotovosti in pravil, nenehnimi spremembami, revolucionarnimi težnjami in večjim individualizmom. Prestop bodo najbolj čutili vodnarji, levi, škorpijoni in biki.

Kar nekaj planetov bo še vedno v kozorogu, v torek se jim pridruži še Venera, tako bomo resni, zadržani, realni in osredotočeni na poslovno področje. Zavihajte rokave in se lotite dela.

Petkova polna luna v levu prinaša pretiravanje, zapravljanje, čustveno dramo, vladajočim stresne dogodke, nemir in spremembe. Nečemu se bomo morali dokončno odpovedati, ker nam ne služi več. Odprite se novim energijam in spustite staro, saj mora oditi.

Petek, 19. 1. V ljubezni bomo zaslepljeni in idealistični, zato ne verjemite sladkim besedam simpatije, saj bodo sledila razočaranja. Izogibajte se nakupom, posebno kozmetike in oblačil, in lepotnim tretmajem.

Največ sprememb lahko pričakujemo na družbeni ravni, zasebno pa razmislite, česa se oklepate in kaj morate pustiti za sabo. Največ energije bomo imeli popoldne, pozno zvečer lahko izvemo slabe novice.

Nedelja, 21. 1. Dan za odklop! Luna bo v dvojčkih in ne bo delala pomembnih aspektov. Čas je za prijateljsko druženje in zabavo. Odpravite se na kak izlet, sankanje ali smučanje, obdajte se z zabavnimi ljudmi.

Ponedeljek, 22. 1. Luna bo še ves dan v dvojčkih, željni bomo povezovanja in pogovorov, a okoli 14. ure velja previdnost, saj ljudje okoli nas ne bodo iskreni, mi pa bomo nerealni, zmedeni, zaslepljeni, naivni in preobčutljivi.

Torek, 23. 1. Venera v kozorogu nas bo naredila bolj zadržane v odnosih, ljubezen ne bo več na prvem mestu, ampak kariera. Dopoldne je čas za delo, lahko se nam nasmehne sreča. Zvečer ničesar ne razčiščujte.

Sreda, 24. 1. Luna v raku prinaša večjo čustveno občutljivost. Čim prej se bomo želeli vrniti domov k družini, se crkljati in razvajati. Najbolj aktivni bomo dopoldne. Utrnejo se nam lahko odlične ideje in rešitve.