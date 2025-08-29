Kažipot planetov: prvi šolski dan bo barvala optimistična energija (Suzy)

Šele v nedeljo se bomo malce sprostili in se kam odpravili. Prvi šolski dan bo barvala optimistična energija strelca, ki prinaša odprtost in radovednost, ne pa tudi zbranosti in prizadevnosti. Hkrati se Saturn vrne v ribi, tako bo otrokom kar malce težko preklopiti nazaj na delo, red in disciplino. Na srečo v torek Merkur vstopi v devico ter jim bo pomagal pri tem. Kljub temu bo prvi teden pouka še razburkan. V sredo bo Merkur v kvadratu z Uranom, tako bomo nemirni, impulzivni, težko tiho in pri miru, misli nam bodo preskakovale. V četrtek pa bo Mars v kvadratu z Jupitrom, tako bomo reagirali premočno, če bo kdo želel omejiti naša pričakovanja ali nas spodbuditi k delu, stran od užitkov in ležernosti.

Petek, 29. 8. Luna bo v škorpijonu, tako bomo dobro vedeli, kaj hočemo, ter želeli dan izkoristiti do konca. Najbolj nam bo vse gladko teklo okoli 14. ure, ko je čas za finančna vlaganja, druženje, razvajanje, nakupe, strasti …

Sobota, 30. 8. Strasti bodo povečane, intenzivni bomo in zagreto želeli doseči svoje cilje. Najbolje bo, da se še kam odpravite in se naužijete konca poletja. Luna okoli 16. ure vstopi v strelca in začeli bomo vse jemati bolj zlahka.

Nedelja, 31. 8. Luna v optimističnem, odprtem strelcu nas bo klicala v naravo, na izlet, v družbo. Jutranje ovire nam ne bodo pokvarile načrtov in še zvečer bomo imeli veliko energije in težko zaspali. Pomagajte si s športom.

Nedelja, 31. 8. Luna v optimističnem, odprtem strelcu nas bo klicala v naravo, na izlet, v družbo. Jutranje ovire nam ne bodo pokvarile načrtov in še zvečer bomo imeli veliko energije in težko zaspali. Pomagajte si s športom.

Ponedeljek, 1. 9. Luna v strelcu bo sicer prinašala spodbudno energijo, a ne prav veliko resnosti, tako bo prvi šolski dan še bolj brezskrben. Delali bomo velike načrte, a še ne bomo imeli dovolj volje, da bi jih začeli uresničevati.

Torek, 2. 9. Luna v kozorogu in Merkur v devici nas bosta zresnila, usmerili se bomo k delu, ambiciozni bomo in prizadevni, le zjutraj se bomo težko zbrali in se spravili iz postelje. Konkretno se bomo lotili svojih ciljev.

Sreda, 3. 9. Čeprav bo Luna v prizemljenem kozorogu, bomo nemirni, težko se bomo osredotočili na eno stvar hkrati, preveč bo misli in idej. Pazite v prometu, predvsem okoli 13. ure. Zvečer bo več pretiravanja.