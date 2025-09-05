Kažipot planetov: Prihajajo čustveno nemirni dnevi (Suzy)

Teden bodo najbolj zaznamovale energije luninega mrka, ki se dovrši v nedeljo v znamenju rib. Sam po sebi odpira več priložnosti za težave z vodo, prinaša več občutljivosti in čustvene energije, zmede, pasivnosti, skrivnosti, zavajanja. Zgodi se lahko marsikaj 'pravljičnega', a vprašanje je, kako dolgo bo trajalo in ali bo samo iluzija. Počakajte s pomembnimi odločitvami in se opirajte na dejstva, saj vas čustva lahko odnesejo v napačno smer. Bo pa več kreativne energije in navdiha, ki ju lahko s pridom izkoristijo vsi v ustvarjalnih poklicih.

Drugi jesenski mrk, sončni, bo 21. septembra. Kot vedno v obdobju mrkov svetujemo previdnost. Tistim, ki jih eden ali drugi mrk pade na pomembne točke osebnega horoskopa – na kote, vladarja karte, Luno, Sonce, pomembne planete –, se bo dogajalo več in lahko pričakujejo korenite spremembe. Pri luninem mrku se bodo pokazale dobre ali slabe posledice preteklosti, pri sončnem se lahko nekaj zaključi, da bi se lahko začelo kaj novega.

Petek, 5. 9. Luna bo v vodnarju, tako je dan primeren za druženje, izlete, brezskrbne trenutke, s katerimi si bomo napolnili baterije. Okoli poldneva smo lahko v odnosih malce razočarani, če pričakujemo preveč od partnerja.

Sobota, 6. 9. Luna bo čez dan še v vodnarju in malo pred 18. uro vstopi v ribi, kar prinaša večjo čustveno občutljivost, možnost napak, več sanjarjenja … Energija je primerna za ustvarjanje in duhovnost. Zvečer pazljivo na cesti.

Nedelja, 7. 9. Mrk se dovrši šele zvečer, tako bomo čez dan lenobni, pasivni, občutljivi, čustveni, zmedeni. Več bo napačnega razumevanja. Če se le da, si vzemite čas zase in počivajte. Ne pretiravajte z opojnimi snovmi.

Ponedeljek, 8. 9. Luna bo čez dan še v ribah, tako bomo počasni in v svojem svetu, težko bomo kaj konkretno opravili. Zvečer vstopi v ovna in energije bo več, a prečka Saturn in Neptun, tako nas čakajo zahtevnejša čustva in novice.

Torek, 9. 9. Luna bo v ovnu, moči, volje in energije bomo imeli več, a ker teče v prazno, je dan primeren bolj za rutinska opravila, fizično delo in šport kot začenjanje česarkoli novega. Bolj optimistični bomo po čustveno napornih dneh.

Sreda, 10. 9. Luna bo do večera v ovnu, odločni bomo in neučakano prehitevali dogodke. Zjutraj hitite počasi in se ne zapletajte v prepire, več bo jeze in vznemirjenja. Zvečer Luna vstopi v bika in energija se umiri. Ustavili se bomo.