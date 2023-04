Kažipot planetov: prihaja teden, ki ga velja dobro izkoristiti

Teden, ki ga velja dobro izkoristiti, saj nas pozneje čakajo turbulence zaradi sončnega mrka in treh tednov retrogradnega Merkurja. Največ se bo dogajalo v odnosih. V petek se Venera s sekstilom poveže z Neptunom, kar nam bo prineslo navdih in romantiko. V soboto bomo aktivni, težko pri miru, tudi misli nam bodo naglo švigale sem ter tja. Dan je primeren za izlet, šport, druženje.

V ponedeljek Venera vstopi v igrive, sproščene dvojčke. Iskali bomo zabavo in dobro družbo, bolj radovedni bomo, tudi spogledljivi. Samski naj izkoristijo čas za iskanje nove simpatije. Torek bo najboljši dan tedna. Jupitrovo podporo izkoristite pri finančnih podvigih in projektih, pri katerih potrebujete srečo, Venera in Pluton pa bosta istočasno poskrbela za strasti. Vzemite si čas za zapeljevanje in erotiko!

Petek, 7. 4. Do 14. ure opravite nujno delo, potem pa se posvetite ustvarjalnim projektom. Čas je primeren tudi za romantična srečanja. Zvečer je večja možnost nesporazumov. Energični bomo, se težko umirili in zaspali.

Sobota, 8. 4. Luna v škorpijonu nam bo dala odločnost, pronicljivost, strast, Merkur v sekstilu z Marsom pa pogon, zato je dan primeren za izlete v neznano, pustolovščine, druženje s prijatelji, odkrivanje novega, zabavo ...

Nedelja, 9. 4. Prijeten dan. Dopoldne bomo še bolj zagnani in motivirani, nato se nas bo vedno bolj lotevala lenoba. Okoli 15. ure Luna vstopi v strelca in prinaša optimizem in željo po dogodivščinah. Pojdite vsaj na sprehod.

Ponedeljek, 10. 4. Luna bo v strelcu, a brez pomembnih aspektov. Dobrovoljni bomo in nič nam ne bo odveč. Najbolje bo, da se lotimo nalog, ki se bodo pozneje v mesecu zapletale. Uredite finančne, poslovne zadeve, nakupujte …

Odličen dan, ko bomo zanosni, v odnosih strastni, pogumni in zadovoljni. Še en dan, ki ga izkoristite za finančne mahinacije, nakupe, službene in druge projekte, obisk kozmetičarke ali frizerja, nakupovanje, druženje …

Sreda, 12. 4. Luna v kozorogu nas bo zresnila in prizemljila. Že zjutraj se lahko srečujemo z ovirami in se moramo boriti za svoj prav. Po 11. uri se bomo lažje dogovarjali. Če se da, končajte delo prej in pojdite na pijačo.